Le anticipazioni turche My Home My Destiny rivelano che assisteremo presto a un “quadrilatero” amoroso pericoloso, che vedrà protagonisti Zeynep e Mehdi. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella nuova soap turca di Canale 5.

My Home My Destiny, anticipazioni straniere: Mehdi sposa Zeynep

Zeynep Göksu – dopo aver vissuto con i genitori adottivi Nermin ed Ekrem – cede alle pressioni della madre naturale Sakine e fa ritorno nel quartiere per sposare Mehdi. Il giovane è una delle personalità più in vista del luogo, e il matrimonio con lui permetterà alla ragazza di garantirsi una vita agiata.

Anche Mehdi è costretto a sottostare al volere della sua famiglia, in particolare della madre Zeliha che ha già scritto nel suo destino il matrimonio con Zeynep. Quest’ultima – dopo aver subito pressioni su pressioni finisce per convincersi che il matrimonio con Mehdi possa essere la chiave per capire il suo destino e accetta di sposarlo in una tipica cerimonia di nozze, mostrandosi però poco entusiasta.

Spoiler turchi My Home My Destiny, Zeynep affronta Faruk

Dopo aver deciso di sposare Mehdi, Zeynep sente il bisogno di chiarire la sua situazione con Faruk. La giovane aveva chiuso in fretta la relazione con l”ex fidanzato prima di tornare nel quartiere dal quale era scappata da bambina, rispondendo alla sua proposta di matrimonio in modo negativo, e dicendogli che voleva essere libera di fare l’avvocato.

Faruk è scioccato nel vederla con indosso l’abito da sposa, e si chiede perché Zeynep abbia voluto propinargli una patetica scusa. Perché altrimenti avrebbe dovuto sposare un uomo che neppure conosce?

Mentre Faruk si fa queste domande sopraggiunge Mehdi, sconvolto nel vedere la futura moglie in compagnia dell’ex. Furioso Mehdi colpisce Faruk violentemente. Quello che potrebbe apparire come un triangolo amoroso intricato si rivela ben presto un quadrilatero pericolosissimo, quando al trio si aggiunge Benal.

Anticipazioni turche My Home My Destiny

Un nuovo personaggio si prepara a fare il suo ingresso nella soap. Si tratta di Benal, che scopriremo essere l’amante di Mehdi. La giovane – con la quale il protagonista aveva una relazione segreta – è stata abbandonata in fretta quando lui si è invaghito di Zeynep spinto anche dalle pressioni della madre.

Benal – che è una giovane vedova del quartiere – già si immaginava al fianco di un uomo influente e non accetta la decisione dell’amante di sposare l’altra. Benal prova a convincere l’amante a non lasciarla per sposare Zeynep, ma Mehdi ha ormai deciso. La gelosia porterà Benal a vendicarsi sulla Göksu?

Per rimanere aggiornati sulla vostra soap preferita continuate a seguirci.