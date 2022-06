Come già anticipato nei giorni scorsi, a partire da lunedì 4 luglio una nuova soap turca arriverà sugli schermi di Canale 5, a “rimpiazzare” l’amatissima Brave and Beautiful. Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 4 al 8 luglio 2022 ci svelano che anche la nuova telenovela ha tutti gli ingredienti per conquistare il cuore di tutti coloro che amano le storie d’amore capaci di superare anche le difficoltà all’apparenza insormontabili e vedere poi il lieto fine. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 4 al 8 luglio 2022

I due protagonisti della storia d’amore raccontata da Terra Amara sono la giovane e bella Züleyha e Yildiz, un ragazzo umile dal carattere timido. Zuleyha vive con il fratellastro Veli e la cognata, e lavora come sarta a Istanbul, mentre Yilmaz vive con il padrino Ayhan, che lo ha preso in casa e cresciuto dopo la morte dei suoi genitori. Il ragazzo lavora come meccanico nella bottega del patrigno.

Fin dalle prime puntate emergono i primi problemi che i due giovani si troveranno ad affrontare. La vita di Züleyha in famiglia con il fratellastro e la cognata è tutt’altro che facile: lui è un accanito giocatore d’azzardo che si trova presto coperto dai debiti di gioco. Naci però non pretende che Veli lo paghi in denaro: per sdebitarsi dovrà permettergli di trascorrere una notte con la sua sorellastra. Veli accetta e, approfittando del fatto che la sorellastra è una sarta, la manda a casa di Naci con la scusa di prendergli delle misure. Una volta arrivata lì però l’uomo abusa di lei. Züleyha viene salvata solo dall’arrivo casuale e provvidenziale di Yildiz, che però nella colluttazione uccide Naci.

A Züleyha e Yildiz non rimane altro che fuggire e cercare di far perdere le loro tracce. I due decidono di raggiungere Istanbul, aiutati anche da Ayhan. Ma li attende un’altra amara sorpresa. Sul treno i due vengono derubati e sono costretti a cambiare i loro programmi e a vendere le fedi. Scesi nella regione della Çukurova, i due si rivolgono a Gaffur, un amico che Yilmaz ha conosciuto durante il servizio militare. Quando spiegano al ragazzo che sono alla ricerca di un posto in cui potersi rifugiare e lavorare, lui li consiglia di rivolgersi a Hünkar Yaman, la più ricca proprietaria terriera della regione. Anche Gaffur lavora nel suo ranch.

Terra Amara, trame italiane

Per cercare di nascondere il crimine commesso dal ragazzo, Züleyha e Yilmaz si presentano come fratello e sorella. L’impegno che i due mettono nel loro lavoro attira le attenzioni dei padroni, che non esitano a offrirgli lavori di maggiore responsabilità suscitando le invidie degli altri lavoratori.

Dopo una grande festa la Hünkar vuole portare alla madre della zuppa, ma arrivata in camera della donna si accorge che non è lì. Tutta la popolazione della tenuta si mette a cercarla.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Hünkar scopre la verità

Hunkar scopre che in realtà Züleyha e Yilmaz non sono fratello e sorella e inizia a chiedersi i motivi di quella bugia. Per placare i suoi sospetti affida così a Gaffur il compito di indagare su Yildiz. Nel frattempo il villaggio si trova ad affrontare un’epidemia di tifo.

Per sapere quali conseguenze avrà tutto questo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler ci porteranno nuove news. A partire da lunedì 4 luglio potrete rivedere sul nostro sito tutte le puntate che vi siete persi in replica streaming.

Siete curiosi di conoscere i volti dei personaggi principali della nuova soap che promette di tenere tutti con il fiato sospeso? Ecco a voi un’anteprima.

Se invece siete ansiosi di tuffarvi in questa nuova avvincente storia d’amore l’appuntamento è per lunedì 4 luglio alle ore 15.45 su Canale 5.