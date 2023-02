Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 4 al 10 febbraio 2023 ci svelano che non mancheranno i colpi di scena nella soap turca. A finire sotto i riflettori saranno Züleyha, che potrà riabbracciare il piccolo Adnan, e Demir, ingannato da Seher. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 4 al 10 febbraio 2023

Ercument chiede a Gulten di accompagnarlo in un luogo, e ne approfitta per condurla in un posto isolato dove la violenta. I due vengono presto raggiunti da Yilmaz, che sta cercando la ragazza per chiederle spiegazioni sulla lettera che lei stessa ha inviato al padre di Mujigan. Quando l’Akkaya arriva sul posto viene aggredito da Ercument, che gli spara. Prima di perdere i sensi Yilmaz colpisce l’altro in testa con una pietra.

Züleyha si sta riprendendo velocemente e non perde occasione per chiedere a Demir di farle riabbracciare suo figlio. Per aiutarla a superare meglio questo brutto momento lo Yaman riporta il piccolo Adnan a casa e chiede alla moglie scusa per tutte le cattiverie commesse in passato nei suoi confronti.

A turbare l’atmosfera serena alla villa però ci pensano i gendarmi, che arrivano con una notizia terribile: Ercument è morto, il corpo del ragazzo è stato ritrovato senza vita. Hunkar si abbandona al dolore davanti al comandante e subito dopo la famiglia Yaman parte diretta a Istanbul per i funerali insieme a Gulten.

Terra Amara, trame italiane

Yilmaz deve fare i conti con la tristezza di Mujigan, e sembra che niente riesca a tirarle su il morale. Il giovane Akkaya le fa recapitare l’abito da sposa e la sorprende recandosi a trovarla in ospedale.

Gaffur nel frattempo cerca in tutti i modi di riavvicinarsi a Seher, ma la ragazza sembra avere altri progetti. Parlando con Hunkar, Seher le rivela che aspetta un figlio da Demir. Il marito di Züleyha confessa alla madre di essere sterile, cosa che Hunkar aveva sempre saputo ma non gli aveva mai detto. Ma se Demir non può avere figli, chi è il padre del bambino che aspetta Seher? In realtà il padre è Gaffur.

Questa notizia porta inevitabilmente a liti furibonde. Sanihe viene così a sapere che Gaffur l’ha tradita, e che Seher porta in grembo il frutto di quel tradimento!

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 10 febbraio 2023

Yilmaz sta facendo i preparativi per il matrimonio con Mujigan, e mentre Fekeli vorrebbe organizzare una festa sontuosa i due giovani sognano una cerimonia semplice. Mentre è intento nei preparativi il giovane vede giungere Nazire con una busta. Si tratta della lettera che Züleyha aveva scritto per Yilmaz, nella quale gli confessava la verità sulla paternità di Adnan. Purtroppo però un piccolo “incidente” ha reso tutto illeggibile, e Yilmaz senza pensarci troppo la cestina senza neppure controllare chi sia il mittente.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.