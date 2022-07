Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022 ci svelano che Gaffur riceve da Demir l’incarico di ritrovare Yilmaz, arrivando a dare un ordine terribile pur di sopraffare il suo rivale in amore. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 30 luglio al 5 agosto 2022

Dopo 20 anni di prigione Fekeli fa il suo ritorno ad Adana, si reca da Salih e gli dice che ha intenzione di regolare i conti con il passato. Tutti credono che Yilmaz sia morto, mentre in realtà il giovane è vivo. Dermir ordina a Gaffur di trovarlo a ogni costo, e lui riesce a rinvenire solo un brandello di stoffa insanguinato.

Il corpo di Yilmaz non si trova e Demir sospetta che lui sia ancora vivo. Per questo ordina di cercare nei villaggi vicini, arrivando addirittura a chiedere ai suoi uomini di dare fuoco alle baracche. Neppure le suppliche di Cengaver, che ormai stenta a riconoscere in lui l’amico di un tempo, sembrano riuscire a fargli cambiare idea.

Per fortuna Yilmaz è stato trovato e soccorso da Fekeli, che lo considera ormai come un figlio. Tornato a casa Demir confessa a Hunkar di avere appiccato lui l’incendio e le spiega i motivi che l’hanno spinto a quel gesto estremo.

Terra Amara, trame italiane

Veli raggiunge la tenuta e si presenta come il cugino di Züleyha. Quando riesce a parlare con la ragazza la minaccia di raccontare a tutti la verità, se lei non gli consegnerà tutti i suoi gioielli. Hunkar però riesce in qualche modo ad intuire l’inganno messo in atto da Veli e lo fa cacciare da Demir, giurando di ucciderlo se oserà ancora avvicinarsi alla tenuta.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Yilmaz sequestra Demir

Yilmaz, dopo aver svuotato quasi completamente il serbatoio dell’auto di Demir, lo segue e, non appena la vettura si ferma e lui scende, lo aggredisce. Yilmaz trasporta Demir in un capanno e lo lega.

Cosa avrà in mente Yilmaz? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.

