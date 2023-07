Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. Yilmaz decide di “riprendersi” suo figlio portandolo via di nascosto da villa Yaman e Behice escogita un piano per liberarsi di Hunkar. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 29 luglio al 4 agosto 2023

Hunkar e Demir si riavvicinano. La signora Yaman trova infatti il modo per comunicare al figlio che non ha mai smesso di volergli bene e che gli è vicina in questo momento difficile per il piccolo Adnan. Demir mostra a Hunkar una lettera scritta da suo padre in punto di morte, nella quale gli chiedeva di prendersi cura di Sevda, sottolineando di aver voluto rispettare la volontà del padre e di essersi poi affezionato alla donna. I due si abbracciano.

Demir non intende però concedere il divorzio a Züleyha e – per mettere a tacere le voci sulla paternità di Adnan – indice una conferenza stampa. Lo Yaman dichiara di non essere il padre biologico del bambino, ma di amarlo come se fosse figlio suo. Le sua parole giungono fino alle orecchie di Yilmaz, che piomba in conferenza stampa per smentire le parole del nemico e per rifiutare qualsiasi proposta di chiarimento o di pace.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Approfittando della confusione creata dalla conferenza stampa, Yilmaz raggiunge la stanza dove si trova il piccolo Adnan e lo porta via. Saniye assiste alla scena ma – dopo essersi confrontata con il marito Gaffur – decide di tacere temendo che gli Yaman si arrabbierebbero se sapessero che non è prontamente intervenuta.

L’assenza di Adnan crea un grande subbuglio alla villa, e mentre Demir si altera con Gulten – ritenendola la responsabile di quanto accaduto – Züleyha è delusa dal comportamento di Yilmaz che non ha esitato ad allontanarla da suo figlio, esattamente come aveva fatto Demir in passato.

Fortunatamente però l’Akkaya decide di tornare sui suoi passi e nel pomeriggio si ripresenta con il piccolo.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 4 agosto 2023

Fekeli si accorge del profondo cambiamento di Hunkar e le dona un anello di fidanzamento. La nuova situazione non piace affatto a Behice, che vede “sfumare” la possibilità di mettere le mani sul patrimonio dell’uomo. A destare maggior preoccupazione è poi il fatto che Hunkar ha fatto svolgere delle indagini sul suo passato, scoprendo così che ha assassinato i due precedenti mariti con il silenzio di Behzat, che essendo suo fratello l’ha sempre difesa.

La zia di Mujigan non ammette le sue colpe ma appare molto nervosa. Hunkar le chiede di lasciare subito Cukurova se non vuole essere denunciata e passare la sua vita in carcere e lei finge di allontanarsi, per poi tornare indietro e accoltellare Hunkar, togliendole la vita.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.