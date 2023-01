Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 ci svelano che Züleyha scopre che la lettera che aveva affidato a Gulten per Yilmaz, non è mai giunta a destinazione a causa di un disguido postale. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023

La lettera che Züleyha aveva scritto a Yilmaz, rivelandogli la paternità del piccolo Adnan, non è mai arrivata all’Akkaya, non per colpa di Gulten – a cui la Altun l’aveva affidata – ma per un disservizio postale che ha causato un ritardo nella consegna della corrispondenza.

Intanto in un villaggio di Cukurova si festeggia il matrimonio del figlio del capo della comunità, e Gaffur prova a sfruttare l’occasione per riconquistare la fiducia di Sanihe, arrivando a giurare sul libro sacro di non avere avuto una relazione extraconiugale con Seher. Hunkar e Fekeli vengono invitati alla celebrazione del matrimonio come ospiti d’onore, e vengono scelti dal capo del villaggio per fare da testimoni di nozze al figlio.

Terra Amara, trame italiane

Per salvare l’amicizia Demir decide di chiedere perdono a Cengaver, e chiede a Züleyha di fare altrettanto con Nihal, ma nessuno dei due accetta le scuse.

Sermin riceve una notifica del tribunale nella quale si richiede il pagamento di tutti i debiti maturati con la famiglia Yaman nel corso degli anni. La nipote di Hunkar si rivolge a Yilmaz che si offre di aiutarla sia legalmente che economicamente, mantenendo Betul a Parigi.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 3 febbraio 2023

Fekeli chiede a Hunkar di potersi incontrare da soli, ma Demir – che ha scoperto ormai tutto – origlia la conversazione e decide di presentarsi anche lui all’appuntamento.

Yilmaz nel frattempo è impegnato in una riunione della camera di commercio di Adana, dove accusa apertamente Hatip di giocare sporco. Con il consenso degli altri uomini presenti alla riunione l’uomo viene così allontanato dal consiglio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.