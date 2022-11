Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 26 novembre al 2 dicembre 2022 ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Yilmaz e Demir, ancora una volta in guerra tra loro. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara Yilmaz deciderà di voltare definitivamente pagina, e inviterà Mujigan a cena fuori. I due verranno sorpresi mano nella mano da Demir e Züleyha, e la Altun davanti a questa scena finirà per sentirsi male e chiederà al marito di riportarla a casa.

Ma non sarà questo il solo inconveniente che Yilmaz e Mujigan si troveranno ad affrontare durante la cena. Cengaver infatti, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, finirà per diventare molesto e infastidire Yilmaz, che gli risponderà prendendolo a pugni.

Terra Amara, trame italiane: Yilmaz “brucia” Demir e gli soffia la casa di Sermin

Demir è un uomo abituato a ottenere ciò che vuole, ma stavolta le cose potrebbero andare diversamente. Se con i suoi ricatti riesce a far cambiare idea a Sabahattin – che finisce così così per ritirare la richiesta di divorzio da Şermin quando lo Yaman interrompe i pagamenti delle rate universitarie di Betul – riuscire a spuntarla con Yilmaz potrebbe essere molto più difficile.

Sermin deve trovare una soluzione rapida per riuscire a saldare i suoi debiti, ma l’offerta fatta da Demir per la sua casa non la soddisfa. I problemi finanziari della coppia arrivano fino a Yilmaz, che parlando con Sabahattin viene a sapere le difficoltà finanziarie in cui si trovano e la “proposta” di Demir.

Senza pensarci due volte l’Akkaya si offre di pagare la casa il doppio di quanto offerto dal rivale, e riesce così a “bruciarlo” sul tempo aggiudicandosi il fabbricato.

Poco dopo arriva un altro boccone amaro per Demir: Yilmaz, insieme ad Alaattin, inaugura la più grande filanda della Turchia.

Anticipazioni italiane Terra Amara: una “vittoria” amara

Un altro fallimento con l’eterno rivale arriva quando Sait scopre che il figlio di Hunkar ha incaricato Musa di recarsi nell’aranceto dell’Akkaya e segare tutte le piante. L’uomo corre ad avvisare il figlioccio di Fekeli, che decide di aspettare i malviventi nel campo per metterli in fuga. Demir scopre così che Sait fa il doppio gioco ed è una “spia” al servizio del nemico.

La gioia per essere riuscito a sventare l’ennesimo tentativo del nemico è però offuscata dal dolore per la morte di Sait, che viene ritrovato senza vita. Fekeli si reca da Demir per affrontarlo e assiste al suo arresto.

Demir viene accusato per sospetto concorso in omicidio, ma Hunkar non intende arrendersi e inizia a indagare per fare uscire il figlio di prigione. Nel corso delle sue indagini però la donna si imbatte in un segreto che il tempo aveva nascosto.

Per sapere di cosa si tratta dovremmo però attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.