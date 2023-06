Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 24 al 30 giugno 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 24 al 30 giugno 2023

Mujigan rientra a casa dopo il colloquio avuto in carcere con Zuleyha, portando con sé un atroce dubbio. Behice ha davvero tentato di uccidere la Altun? Indignata davanti ai sospetti della nipote, la donna chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul.

Fekeli è turbato all’idea che Demir possa vendere le sue azioni ad alcuni uomini misteriosi di Ankara, e chiede a Hunkar di dissuaderlo. La signora Yaman non solo riesce a convincere il figlio a non farlo, ma lo spinge anche a ritirare le accuse contro Zuleyha. La Altun può così lasciare il carcere e tornare alla villa, dove però viene trattata – su ordine di Demir – come una domestica.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

In una conversazione con la suocera Züleyha rivela che – mentre era in carcere – Behice ha tentato di ucciderla. Nel frattempo la zia di Mujigan consegna alla nipote una finta lettera nella quale la Altun rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Il contenuto della lettera spinge la dottoressa a una decisione drastica: uccidere la rivale per poter finalmente avere Yilmaz tuutto per sé. Si reca così dalla moglie di Demir e – sotto la minaccia di una pistola – la vorrebbe costringere a impiccarsi da sola. La Altun reagisce e cerca di disarmare l’altra, e durante la colluttazione parte un colpo che la colpisce al petto. Credendo di averla uccisa Mujigan inscena il suicidio di Züleyha prima di scappare via.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 30 giugno 2023

Per Uzum arriva il primo giorno di scuola, e Saniye e Gaffur la osservano orgogliosi mentre si prepara ad affrontare questa nuova prova. La bambina si troverà coinvolta – suo malgrado – anche in una situazione dai risvolti imprevedibili.

Parlando con Hunkar Uzum rivela di sapere dove sono nascosti Adnan e Leyla e – dietro le insistenze della donna – la conduce a casa di Sevda. Quando Hunkar scopre che il figlio ha portato i bambini a casa della donna che – molti anni prima – era stata l’amante di suo padre perde le staffe e gli grida che non vuole vederlo mai più.

Poco dopo riprende i nipoti per riportarli alla villa, ma una volta giunta là scopre che la nuora è ricoverata in ospedale e versa in gravissime condizioni. Il timore che la Altun possa risvegliarsi e smentire l’ipotesi del suo suicidio – alla quale tutti pensano – spaventa molto Mujigan. La dottoressa, istigata dalla zia, decide di negare a oltranza le sue responsabilità in quanto accaduto.

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.