Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 16 al 22 luglio 2022 ci svelano che una sorpresa spiacevole attende Züleyha, al ritorno del viaggio di nozze. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 16 al 22 luglio 2022

Demir e Züleyha tornano dal viaggio di nozze, e la giovane si precipita dalla domestica Gulten sperando di trovare ad attenderla qualche lettera di Yilmaz. La ragazza però rimane delusa: il suo innamorato non le ha scritto, o per meglio dire le sue lettere non sono state recapitate. Proprio così, perché l’Akkaya in carcere è controllato da Cedvet, a sua volta tenuto sott’occhio da Hünkar. Il “complotto” tra il direttore del carcere e l’astuta donna permette ai due di intercettare tutta la posta del prigioniero e bruciarla.

Terra Amara, trame italiane

Gulten viene a sapere che Yilmaz sarà condannato a morte e lo riferisce a Züleyha, che si sente così tradita dalle promesse fatte e non mantenute dalla suocera. Decide così di affrontarla e, durante il dibattito acceso tra le due donne, la Yaman ha un malore e viene visitata da Sabahattin. Quest’ultimo si offre di aiutarla a fuggire, e lei decide così di mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato a Istanbul. Dopo essersi procurata un biglietto per il treno, approfittando del fatto che Demir è impegnato in un dialogo con Sabahattin, riesce ad allontanarsi.

Ma mentre Züleyha corre da Yilman, quest’ultimo ferito viene trasportato in ospedale. Al meccanico si presenta così un’occasione d’oro per cercare di riconquistare la libertà: il ragazzo organizza in fretta un piano di fuga e riesce a evadere passando attraverso una finestra dell’ospedale.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Demir diretto alla prigione

Demir, furioso per la partenza in gran segreto della Altun, viene informato di quanto accaduto alla prigione da un comandante e si precipita a Istanbul. Quando Züleyha raggiunge la prigione viene condotta nella stanza del direttore: la ragazza immagina già di trovare lì Yilmaz, ma rimane delusa: ad attenderla c’è Demir, suo marito, che la schiaffeggia e gli intima di comportarsi da brava moglie.

L’uomo le intima di dimenticarsi l’ex fidanzato e concentrarsi sulla sua nuova famiglia.

Per sapere quali conseguenze avrà tutto questo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.