Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 15 al 21 aprile 2023 ci svelano che non mancheranno i colpi di scane. Dopo la foto apparsa sul giornale – che ritrae Hunkar abbracciata a Fekeli – Demir allontana la madre. Ma scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 15 al 21 aprile 2023

Demir ha allontanato Hunkar dalla villa, e invano Züleyha cerca di farlo ragionare, insistendo sul fatto che la lontananza della madre “punisce” anche nonna Azize. L’imprenditore non vuole sentire ragioni e anche Saniye e Gaffur si trovano costretti a giurare fedeltà a Demir per poter mantenere il loro posto di lavoro.

Allontanata da villa Yaman Hunkar prepara con Fekeli i documenti per il matrimonio. Il giorno delle nozze si avvicina, ma nessun componente delle due famiglie intende partecipare alla festa. Solo Saniye sembra intenzionata a non mancare e – nonostante l’insistenza di Gaffur che la prega di tenersi lontana dalla nuova coppia per non scatenare l’ira di Demir – si reca nella casa di campagna dove si trova Hunkar per aiutarla nei preparativi. Anche Züleyha ci ripensa e – all’arrivo dello sposo – si presenta alla cerimonia.

Terra Amara, trame italiane

Hunkar Yaman farebbe qualsiasi cosa per poter riallacciare i rapporti con il figlio. Lo affronta e cerca di convincerlo, ma la reazione di Demir è tutt’altro che positiva: il ricco imprenditore ribadisce che non vuole più avere niente a che fare con lei e avverte Züleyha che sfidarlo è inutile e potrebbe essere molto pericoloso.

Nelle prossime puntate di Terra Amara trovano spazio anche le vicende di Gulten, sempre più decisa ad andare avanti per la sua strada e sposare Rustem. Il fatto che l’uomo sia molto più grande di lei e già padre di tre figli non sembra fermare la giovane, così come risultano inutili le parole di Saniye, Hunkar e Züleyha.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 21 aprile 2023

Al mercato Fadik incontra Cetin e gli parla delle imminenti nozze tra Gulten e Rustem. L’uomo non è disposto a rimanetre a guardare e – durante la cerimonia di fidanzamento – spara al promesso sposo.

Cetin viene così arrestato per aver cercato di uccidere Rustem, e quando Gulten va a trovarlo in carcere, lui le dichiara i suoi sentimenti.

I rapporti tesi degli ultimi tempi tra Yilmaz e Mujigan sembrano destinati ad ammorbidirsi grazie all’intervento di Behice. La zia di Mujigan mostra infatti un diario della dottoressa, nel quale annotava tutte le conversazioni intime che aveva con il nascituro durante la gravidanza. Davanti a questa prova d’amore Yilmaz sembra lasciarsi andare all’emozione e si riavvicina alla moglie, intenzionato a salvare la loro unione. Ma Mujigan gli chiede conto della paternità di Adnan, della quale lui non sa ancora niente.

Terra Amara, anticipazioni italiane: Hatip contro Demir

Hatip – incalzato da Behice – attacca la famiglia Yaman. Ben presto però anche il crudele Tellidere ha altro di cui preoccuparsi. Naciye vede infatti Sermin e la attacca, accusandola davanti a molte persone di essere colpevole di adulterio. La relazione tra Hatip e Sermin non è più un segreto, che succederà adesso?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e con il nuovo appuntamento domenicale a partire dalle 15.00 su Canale 5.