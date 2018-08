Ecco tutte le anticipazioni su SuperQuark per l’ultima puntata dell’amatissimo programma condotto da Piero Angela che andrà in onda mercoledì 29 agosto 2018 in prima serata su Rai 1. Quali saranno i temi trattati? Dopo il consueto appuntamento con il documentario della BBC, infatti, il noto divulgatore scientifico nonché uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, prenderà per mani i propri telespettatori per traghettarli in un viaggio all’interno del mondo della scienza e della tecnica spiegando loro tutte le ultime novità.

Anticipazioni SuperQuark ultima puntata: i temi

Ultima settimana di agosto, ultimi giorni di vacanza, e ultima puntata dei programmi che hanno segnato questa calda estate 2018.

SuperQuark, ideato e condotto da Piero Angela, è giunto, infatti, all’ultimo appuntamento. Il programma di divulgazione scientifica chiuderà la stagione in bellezza con nuovi appassionanti temi.

Ad aprire la trasmissione sarà, come sempre, il consueto documentario della BBC dedicato al Messico. I telespettatori andranno alla scoperta della straordinaria penisola dello Yucatan. Dalle piramidi dei Maya, ricoperte dalla vegetazione nel corso dei secoli e poi ritrovate, alle foreste piene di segreti fra grotte e cunicoli. Oltre a ciò anche: scimmie urlatrici, coccodrilli, fenicotteri rossi e giaguari.

Successivamente Piero Angela lascerà spazio al figlio, Alberto Angela, che traghetterà i telespettatori di Rai 1 fino a Pompei. Qui, infatti, grazie alle più recenti tecnologie e tecniche è stato possibile portare alla luce reperti straordinari che hanno permesso di aggiungere tasselli importanti alle conoscenze sulle epoche antiche.

Il viaggio alla scoperta dei numerosi reperti recuperati grazie al duro lavoro di professionisti sarà uno dei più entusiasmanti della serata, ma non sarà l’unico che i vari spettatori faranno.

Altri temi attendono gli amanti di SuperQuark. Non mancherà, ad esempio, anche la rubrica curata dal prof Barbero e intitolata Dietro le quinte della storia.

Barbara Gallavotti e Daniela Franco sono stati in Belgio per capire come affrontare i batteri responsabili di un odore davvero insopportabile.

Paolo Magliocco e Andrea Pasquini, invece, racconteranno come funzionano i sistemi che sono in grado di rendere sicura l’esperienza di scalare le montagne.

Paolo Magliocco e Federica Calvia, infine, mostreranno quanto scoperto all’Università di Oxford dove uno studio sta cercando di scoprire quali saranno le professioni nel futuro più richieste.

Anticipazioni SuperQuark Natura: l’ultima puntata

A seguire andrà in onda anche l’ultima puntata di SuperQuark Natura. Quali saranno i temi?

Dalle 23.35 su Rai 1 Piero Angela presenta l’ultimo documentario di “The Hunt“, la bellissima serie di grande qualità realizzata dalla BBC.

La puntata sarà incentrata sul mare ovvero l’ habitat più esteso. Il mare è un ecosistema di caccia ‘tridimensionale’ dove convivono prede e predatori che si muovono sulle tre dimensioni.

Cosa fanno pesci, uccelli, mammiferi e cetacei?