Anticipazioni Live – Non è la D’Urso, ospiti di mercoledì 27 marzo

Terzo appuntamento con “Live – Non è la D’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5: ospiti e anticipazioni di mercoledì 27 marzo 2019

Tutto pronto per una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso il mercoledì in prima serata su Canale 5. Ecco in anteprima ospiti ed anticipazioni della nuova puntata in onda il 27 marzo 2019.

Live – Non è la D’Urso puntata mercoledì 27 marzo

Mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con “LIVE – NON È LA D’URSO” il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso.

Come sempre grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione saranno protagonisti di interviste esclusive. Ospite della settimana Asia Argento pronta a mettersi in gioco in uno speciale “una contro tutti”. L’attrice e regista torna in tv dopo le denunce ad Harvey Weinstein, che hanno fatto scoppiare lo scandalo di molestie sessuali nel patinato mondo di Hollywood.

Denunce che le si sono rivolte contro quando il giovane attore Jimmy Bennet l’ha accusata di averlo molestato. Non solo, la Argento ha fatto parlare anche per le relazioni con personaggi “maledetti” come Morgan e Fabrizio Corona che proprio in queste ore è tornato in carcere.

Live – Non è La D’Urso: ospiti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi

Ma non finisce qui, durante la terza puntata in studio ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi per un clamoroso ed imperdibile annuncio! Spazio poi al congresso di Verona con la partecipazione di Marco Carta ed Eva Grimaldi, ospite con la futura moglie Imma Battaglia.

Da Praga, invece, arriveranno le due gemelle sexy star che in queste ore hanno fatto parlare di se per aver dichiarato: “Il nostro mito? Papa Francesco”.

Come sempre fondamentale per il programma la partecipazione del pubblico da casa che, tramite un meccanismo inedito, potrà esprimere il “Live Sentiment”, ovvero il proprio gradimento, sulle storie raccontate.

Per farlo bisogna utilizzare i social: