Le anticipazioni La Promessa dal 8 al 14 luglio ci svelano che un incendio divampato nell’hangar desta grande preoccupazione. Per fortuna Jana interviene e – con una straordinaria dose di coraggio – riesce a domare le fiamme. Nei prossimi episodi La Promessa ci sarà spazio anche per i preparativi per il compleanno di Donna Cruz, che finiranno per causare grande ansia a Simona costretta a fare i conti con una “spesa sbagliata”. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 8 al 14 luglio 2023

L’intervento di Jana si rivela determinante e Manuel non può che elogiarla per il coraggio dimostrato, mentre Curro non cerca di mimetizzare affatto il senso di diffidenza verso la giovane. Il cugino di Manuel ha però una strana macchia sul petto, che non sfugge all’occhio attento di Jana.

La ragazza ha così una ulteriore conferma dei suoi sospetti.

Spoiler al 14 luglio La Promessa

L’atteggiamento del giovane Curro verso Jana non passa inosservato agli occhi di Don Alonso, che non esita a sgridarlo.

Successivamente il ragazzo parla con Leonor dell’accaduto, aggiungendo che dovrebbe stare in guardia dalla domestica, che a suo modo di vedere si comporta in modo sospetto. Intanto anche Cruz fa una bella lavata di capo a Curro, rimproverandogli il comportamento estremamente aggressivo verso la domestica.

La Promessa, anticipazioni al 14 luglio

Un imprevisto minaccia la riuscita della festa di compleanno organizzata per Donna Cruz. Mauro arriva in cucina con la spesa sbagliata, e quato non fa che aumentare la sensazione di panico di Simona.

L’ansia della donna viene però placata da Lope, che oltre a tranquillizzarla e assicurarle che la cena di compleanno sarà comunque un successo, le da ottimi consigli.

Donna Cruz chiede al marito di convincere Catalina a partecipare alla sua festa di compleanno, ma la ragazza non ne vuole sapere, ma anzi finisce per discutere animatamente con la madre.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa nuova avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.