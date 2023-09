Le anticipazioni La Promessa in onda dal 30 settembre al 5 ottobre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Curro – che inizierà a nutrire dei dubbi sulla vera identità del padre – e su Jana, che organizzerà una ricolta della servitù contro i marchesi. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 30 settembre al 5 ottobre 2023

Il duca cerca di convincere Jimena a non sposare Manuel, perché i marchesi sono al verde. La giovane ragazza però non vuole sentire ragioni. Intanto Jana – nel disperato tentativo di far riacquistare la memoria al ragazzo – continua a cucire le ali per l’aereo di Manuel.

Il duca deve “soccombere” alla determinazione della figlia e cedere al suo proposito di sposare Manuel nonostante la situazione economica della sua famiglia. Jimena invita a cena i futuri suoceri. Jana intanto parla con Maria dei dubbi di Curro, e le rivela che il ragazzo inizia a pensare che Lorenzo non sia il suo vero padre.

La Promessa, trame al 5 ottobre

Alonso si arrabbia con Cruz quando scopre che ha venduto la spilla per pagare la sua festa di compleanno. L’uomo non è affatto d’accordo neppure sul fatto che i duchi alloggino alla tenuta. Jimena nel frattempo fa di tutto per riconquistare Manuel. La ragazza lo invita a fare una passeggiata nel bosco insieme a lei.

Simona e Candela vengono convocate da Alonso e iniziano a temere di essere licenziate. Jana organizza così una rivolta della servitù contro i marchesi, ma ben presto i loro timori si dimostrano infondati. In realtà Alonso voleva solo sapere come hanno fatto le due donne a capire che Camillo non era un vero prete.

Proseguono invece i dubbi di Curro. Il ragazzo decide di chiedere direttamente a Cruz se Lorenzo sia il suo vero padre.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.