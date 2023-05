Come già anticipato nei giorni scorsi, a partire da lunedì 29 maggio una nuova soap spagnola arriverà sugli schermi di Canale 5, a “rimpiazzare” l’appuntamento in daytime con Uomini & Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni italiane della nuova soap La Promessa per la settimana dal 29 maggio al 2 giugno ci svelano che anche la nuova telenovela ha tutti gli ingredienti per conquistare il cuore di coloro che amano le storie d’amore capaci di superare anche le difficoltà all’apparenza insormontabili. Ma vediamo insieme cosa accade.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 29 maggio al 2 giugno 2023

La cameriera Dolores scappa inseguita da alcuni uomini a cavallo, insieme alla figlia Mariana e al figlio appena nato. Purtroppo però la loro fuga ha un esito tutt’altro che felice, e dopo aver ucciso Dolores, gli uomini rapiscono il piccolo. Solo Mariana riesce a scappare, approfittando del fatto che la credono morta.

Nel 1913 – esattamente 15 anni dopo – Jana si presenta alla tenuta La Promessa, della famiglia Lujan. La cameriera altri non è che Mariana, tornata per poter finalmente scoprire chi ha ucciso sua madre e che fine ha fatto suo fratello.

La Promessa, trame italiane

Quando Manuel de Luiaan ha un incidente con l’aereo che lui stesso ha costruito, Jana lo salva ottenendo in cambio un posto alla tenuta.

Più tardi la giovane mette al corrente Tomas – il primogenito dei Lujan – delle sue motivazioni e lui le rivela di sapere chi ha ucciso Dolores, ma che le farà il nome solo l’indomani. Tomas sospetta che la colpevole sia la sua matrigna Cruz, e si appresta ad affrontarla. La donna – vedendosi scoperta – accoltella il figliastro.

Anticipazioni italiane La Promessa

La Promessa è sconvolta per la morte di Tomas. Pia ha un malore mentre si trova in cucina, e Cruz parla con Manuel facendogli notare che – dopo la morte del fratello – sarà lui a doversi prendere cura della famiglia. Manuel però ribadisce che il suo solo interesse è l’aviazione.

Il sergente continua le indagini sulla morte di Tomas e scopre che l’arma del delitto è un oggetto appuntito. L’uomo non esclude che possa trattarsi del tagliacarte che Donna Cruz dice di aver perso.

Dopo aver interrogato tutti i membri della famiglia, l’uomo punta i suoi sospetti su Catalina e Jimena, la vedova di Tomas. Pia riprende Jana per il modo in cui lucida il pavimento e la manda a pulire i camini. Catalina è disperata e dice a Cruz che non andrà al funerale del fratello. A Candela e Simona spetta il delicato compito di cucinare per il rinfresco del funerale, ma Candela combina un disastro. Inaspettatamente Simona corre in suo aiuto.

Per sapere quali conseguenze avrà tutto questo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.

Siete ansiosi di tuffarvi in questa nuova avvincente storia d’amore? L’appuntamento è per lunedì 29 maggio alle ore 14.45 su Canale 5. A partire da quella data potrete rivedere sul nostro sito tutte le puntate che vi siete persi in replica streaming.