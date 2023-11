Le anticipazioni La Promessa in onda dal 18 al 24 novembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate sugli intrighi di Jimena. La giovane farà infatti di tutto per evitare che Manuel ricordi la sua passione per il volo, e per allontanare Jana dalla tenuta. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 18 al 24 novembre 2023

Le anticipazioni de La Promessa al 24 novembre rivelano che i tentativi di Jimena per impedire che Manuel ricordi la sua passione per il volo potrebbero fallire. Dopo aver rimproverato Catalina per aver fatto ricostruire l’aereo del marchesino infatti, la giovane donna si reca da Cruz e le racconta quanto accaduto, affermando che intende fare tutto quanto in suo potere per impedire al marito di ricordare.

Tuttavia Manuel cerca i suoi libri sull’aviazione, e quando chiede a chiede a Romulo che fine hanno fatto il maggiordomo gli risponde che lui non li avrebbe mai gettati spontaneamente, perché volare era la sua più grande passione.

La Promessa anticipazioni, trame fino al 24 novembre

Jimena cerca di allontanare Jana da La Promessa, facendola andare per qualche giorno a casa dei suoi genitori, i duchi de Los Infantes, per aiutare i domestici a servire gli ospiti che arriveranno. Poco prima di partire però Jana parla con Manuel e il giovane le confessa i suoi sentimenti.

Cos’altro accade secondo gli spoiler La promessa?

Lope e Simona informano Pia che Candela si è allontanata da La Promessa e chiedono il suo aiuto per riuscire a coprire l’assenza davanti a don Gregorio e Petra. Candela viene così momentaneamente sostituita da Teresa.

Lorenzo cerca di mettere Curro contro sua zia Cruz. Poco dopo il giovane organizza un picnic con Martina, mentre Lorenzo discute con Catalina e le rimprovera il fatto di non essere in grado di gestire le risorse de La Promessa, consigliandole di farsi da parte.

Catalina consegna a Lope i proventi della vendita di confettura e gli dice anche che vuole attrezzarsi per aumentare la produzione.

Petra dice a Teresa che presto ci sarà un posto vacante come cameriera personale.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.