Le anticipazioni La Promessa dal 17 al 23 giugno ci svelano che Lola lascia un biglietto, prima di impiccarsi, nel quale confessa di essere stata lei a uccidere Tomas. Manuel decolla per partecipare alla coppa de Los Pedroches. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 17 al 23 giugno 2023

Il sergente Funes informa i marchesi che Lola si è suicidata impiccandosi, e prima di farlo ha lasciato un biglietto nel quale confessa l’omicidio di Tomas. Cruz e Leonor si recano a far visita ai duchi di los Infantes, e vengono accolte da Jimena. La donna dice loro che non tornerà a La Promessa.

La Promessa, anticipazioni al 23 giugno: Mauro e Teresa si lasciano

Qualcuno che invece sembra pronto a fare ritorno alla villa è Curro. Non appena Jana scopre che l’uomo sta per tornare a La Promessa decide di rimanere e di raccontare tutta la verità a Maria. Mauro è costretto ad ammettere davanti a Teresa la sua relazione con Leonor: è la fine della loro unione!

Spoiler al 23 giugno La Promessa

Cruz escogita un sistema per far tornare Jimena alla villa. Decide di organizzare una battuta di caccia per attirare i duchi de Los Infantes e convincerli poi a riammettere la donna a La Promessa.

Alonso e Cruz temono che il figlio non partecipi alla battuta di caccia tra nobili organizzata per mantenere i rapporti con il Duca De los Infantes e salvare così la proprietà dal disastro. Manuel si lascia convincere da Jana a partecipare alla competizione per la Coppa de los Pedroches.

La Promessa, trame e anticipazioni italiane

Il duca accetta l’invito dei marchesi, e loro si preparano a organizzare una battuta di caccia e manipolare il risultato, così da farlo apparire come un abile cacciatore. Manuel è sul punto di abbandonare la competizione ma Jana lo convince a non farlo.

Mentre Alonso dice a Cruz che il duca concederà loro la dote di Jimena solo se faranno in modo che lei sposi Manuel, quest’ultimo si prepara a lasciare la città decollando di nascosto, per poter partecipare alla coppa de Los Pedroches.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa nuova avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.