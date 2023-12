Le anticipazioni La Promessa in onda dal 16 al 22 dicembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate sui battibecchi tra Simona e Candela e sulle condizioni di salute di Jana, rientrata alla tenute in pessimo stato dopo aver lavorato alla villa dei duchi de Los Infantes. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 16 al 22 dicembre 2023

Gli scontri tra Candela e Simona non accennano a diminuire. Nelle puntate de La Promessa in onda dal 18 al 22 dicembre, Candela e Simona si renderanno protagoniste dell’ennesima lite all’interno della cucina, e le due finiscono per tirarsi anche reciprocamente del cibo. A farle smettere è Lope, che quando vede le due colleghe tirarsi farina e ortaggi le caccia via.

In cucina intanto fervono i preparativi per il rinfresco che lo staff prepara per festeggiare le nozze di Pia e Gregorio. La sposa però non riesce a godersi la festicciola, perché accusa un malessere che la costringe anche a passare da sola la prima notte di nozze.

Anticipazioni spagnole La Promessa, settimana 16 – 22 dicembre

Cruz ascolta senza essere vista una telefonata di Elisa, e subito dopo la affronta e scopre che la baronessa le ha mentito riguardo alla sua conoscenza con Alonso. Cruz scopre infatti che suo marito ed Elisa si sono conosciuti in occasione di una crociera alla quale ha partecipato anche il Barone.

Proprio in quell’occasione Elisa e Juan hanno avuto contatti intimi. Cruz informa il marito e Lorenzo di quanto ha appena scoperto, augurandosi che l’eredità del barone non vada nelle mani della donna.

La Promessa, spoiler fino al 22 dicembre

Jana torna alla tenuta in pessime condizioni di salute, dopo essere stata sottoposta a dei lavori forzati dai duchi de Los Infantes. Maria e Mauro la portano di nascosto in camera, dopodiché l’uomo racconta quanto accaduto a Manuel e convoca Jana.

Lope restituisce a Maria la scatola musicale che le aveva regalato Salvador, e che era stata rotta da Gregorio. Al suo interno Lope aveva inserito un anello. Quando Maria lo trova pensa che l’abbia messo lì Salvador e che lei non se ne fosse accorta.

Martina consegna un mazzo di fiori a Catalina. L’omaggio floreale arriva da Segismundo, un giovane che era presente alle nozze di Manuel e Jimena. Il ragazzo, poco dopo, si presenta alla tenuta e viene accolto da Catalina e Martina.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.