Le anticipazioni La Promessa dal 15 al 21 luglio ci svelano che Leonor sogna una fuga romantica con Mauro, mentre lui cerca di tenerla con i piedi per terra. Nei prossimi episodi de La Promessa ci sarà spazio anche per Petra, che ospiterà padre Camillo in una delle stanze della servitù e cercherà una soluzione per non fare lasciare all’uomo la tenuta. Arriva un bacio romantico tra Manuel e Jana, ma Maria interrompe il momento idilliaco. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 15 al 21 luglio 2023

Mauro e Leonor parlano della possibilità di fuggire insieme. Mentre lei sogna di lasciare la città con l’uomo che ama, per ricostruire con lui una nuova vita insieme, Mauro cerca di tenerla con i piedi per terra.

Anche Lope ha deciso di andarsene e – nel salutare Simona – le chiede di mettere una buona parola con Romulo per il suo amico Salvador.

Romulo è a un passo dal rivelare al marchese la storia tra Leonor e Mauro, ma poi ci ripensa e suggerisce ad Alonso di organizzare una cena con i duchi de Belmonte.

Petra ospita padre Camillo in una stanza della servitù, e su richiesta dell’uomo accetta di non rivelare a nessuno la presenza di Lope nelle cucine. Nel frattempo il progetto della cena sembra andare in porto, e i marchesi annunciano che alla serata prenderanno parte non solo i duchi de Belmonte, ma anche il Duca e la Duchessa de los Infantes.

La notizia fa particolarmente felice Leonor, visibilmente attratta dal figlio maggiore dei duchi de Belmonte, Juan Luis. Intanto Petra cerca un modo per convincere padre Camillo a non lasciare La Promessa, e sembra avere avuto un’idea.

Nella sua impazienza di fornire a Jimena un incontro sentimentale con Manuel, Cruz propone un primo passo per riuscire a ottenere la fiducia. Ma il cuore di Manuel appartiene a Jana, e il giovane – dopo averla baciata – le confessa il suo amore. L’arrivo di Maria interrompe quel momento romantico, e impedisce alla ragazza di dare al giovane una risposta.

Una brutta notizia arriva da Alonzo, che comunica a Cruz il fallimento dell’affare con de Belmonte a causa di interessi diversi.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa nuova avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.