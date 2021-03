Cosa succederà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 29 marzo al 3 aprile 2021? Cosa vedranno i telespettatori di Canale 5? Tanti saranno i colpi di scena. I fan potranno tornare a sognare una storia d’amore con i fiocchi. Scopriamo insieme tutte le news sulla soap che da sabato 27 marzo 2021 ha iniziato ad andare in onda anche al sabato pomeriggio al posto di Amici 20 a partire dalle 15:30, prima di Verissimo.

Daydreamer – Le ali del sogno: cosa è successo nelle puntate precedenti?

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Daydreamer? Leyla ed Emre hanno deciso che fosse giunto il momento di creare la loro famiglia. I due hanno dunque iniziato a cercare una casa tutta loro e si sono dati da fare per avere un figlio.

Yigit ha chiesto ufficialmente a Sanem di sposarlo, ma quest’ultima, dopo quanto è accaduto nelle ultime settimane con Can, non ha risposto all’uomo e ha preso tempo. Can ha ingaggiato, invece, un investigatore per scoprire tutto su Yigit proprio mentre Aziz, ha iniziato a tener d’occhio sia lui che Sanem.

Nel frattempo Can e Sanem si sono avvicinati fra loro dopo essersi chiesti scusa a vicenda. Sanem, con qualche piccolo problema di liquidità, ha proposto all’ex di diventare suo socio per l’agenzia e questi ha accettato. Entrambi, però, pur entusiasti di questa nuova avventura insieme, si sono detti spaventati di questo nuovo impegno. Una domanda è rimbalzata nelle loro teste? Sarebbero riusciti a lavorare insieme senza ricadere negli errori del passato?

Anticipazioni e trame degli episodi dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Cosa succederà nelle prossime puntate? Sanem sarà ossessionata dalla ricerca della sua amata collana. La ragazza si concentrerà solo su questa cosa e farò di tutto per ritrovarla. Il suo malumore, la sua frenesia, ma soprattutto il suo stress e le sue ansie finiranno per contagiare tutto il team di lavoro e creare un malcontento generale. Come potrà andare avanti la produzione delle sue creme? Quali pubblicità potranno scaturire da questo malumore generico?

Per fortuna un buffo incidente in cui incapperà Deren suggerirò di usare proprio lei per sponsorizzare le fatidiche creme. Riuscirà la ragazza a trasformarsi in Cleopatra?

Nel frattempo Emre sarà alle prese con il nuovo lavoro nella concessionaria per auto. Il ragazzo non sembrerò molto entusiasta della posizione lavorativa. A peggiorare le cose ci si metterà Leyla sempre più stressata ed oberata. Visti i malumori personali i due piccioncini rischieranno solo e semplicemente di litigare.

Problemi in vista per la giovane coppia che ha deciso di andare a convivere e di mettere su famiglia.

Yigit, invece, farà capolino nella tenuta di Sanem. Quest’ultima, però, è stata molto chiara con lui, dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio, dicendo di non volerlo vedere e di starle lontano. Cosa accadrà quando si incontreranno nuovamente? A quanto pare Yigit chiederà semplicemente di vedere Bulut.