Cosa accadrà nella soap opera turca intitolata Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021? L’appuntamento con la tormentata storia d’amore fra Can e Sanem è agli sgoccioli. Presto scopriremo se ci sarà o meno un lieto fine fra i due proprio perché la soap sta per chiudere i battenti. Ecco perché sono ancor più importanti le trame della prossima settimana. Quali news ci sono?

Nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto nelle precedenti puntate di Daydreamer? Sanem è morta di gelosia per Can a causa del fascino di una figlia di un cliente molto importante. La giovanissima donna si è avvicinata molto a Can e pare essere riuscita ad attirare la sua attenzione.

Leyla ha iniziato a non sopportare la presenza di Cey Cey a casa dei suoi, ma si è dovuta concentrare solamente sul suo lavoro. In agenzia, dove è stata promossa, sono emersi grossi problemi. Quali?

Pur di poter aggiudicarsi una commessa importante tutti hanno deciso di raccontare una bugia al cliente e hanno dovuto trovare un modo per poter tener fede alla parola data e trovare un bravo regista per girare la campagna pubblicitaria.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 17 al 21 Maggio 2021

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Selim, per colpa dei suoi continui problemi economici, non appena scoprirà la cospicua fortuna ereditata da Melahat, si dimostrerà molto interessato e pronto a dimenticare Huma. Insomma Selim sembrerà pronto a tutto per buttarsi su quella che a tutti gli effetti diventerà la sua nuova preda.

Muzaffer, Ceycey e l’intera l’agenzia saranno, invece, preoccupati per il loro futuro a causa dell’agguerrita concorrenza di “Dream reklam”. Ad aumentare la tensione saranno i numerosi problemi creati dal competitor alla campagna delle creme di Sanem.

Leyla, poco disposta a gettare la spugna senza combattere, si improvviserà ricattatrice per rubare i segreti dell’agenzia rivale.

A salvare la situazione forse giungerà Can con una sorprendente idea o intuizione. Quale? Il bel fotografo avrà la voglia di creare una campagna centrata su semplici casalinghe come Melahat e Mevkibe utilizzando proprio loro come protagoniste. Avrà successo?