Cosa accadrà nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 12 al 19 aprile 2021? C’è molta curiosità per capire come andranno le cose fra Can e Sanem e fra Leyla ed Emre. Questi ultimi stanno avendo parecchi problemi. Ecco tutte le news sull’amatissima soap. Salvo cambiamenti dell’ultima ora ci sono buone notizie per i fan. Pare – il condizionale è d’obbligo – che settimana prossima vedremo Daydreamer in onda anche in prima serata mercoledì 14 aprile 2021.

Cosa è successo nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto nelle vecchie puntate di Daydreamer? Durante il viaggio in macchina per andare a controllare i costumi di scena Sanem ha avuto una “conversazione” con la sua “voce nella testa” e per la prima volta ha confessato tutta la verità su cosa le stava succedendo. La sincerità di Sanem è stata ripagata. Le cose fra lei e il bel fotografo hanno iniziato ad andare davvero bene.

A rompere l’idillio è giunto però il sondaggio per un possibile cliente. Per il Club di Vela i due colleghi hanno dovuto rispondere ad alcune domande sul partner ideale. Sia Can che Sanem, entrambi molto curiosi delle risposte reciproche, sono riusciti a sbirciare i rispettivi questionari. La visione delle risposte date dall’amato ha però lasciato l’amaro in bocca a tutti e due. Il motivo? Hanno capito che a quanto pare non erano la persona dei sogni dell’altro.

Emre ha iniziato a sentirsi sprecato nel vendere auto. Il giovane si è licenziato e ha compiuto una vera e propria pazzia coinvolgendo anche la moglie. Nihat, appresa la notizia, si è sentito male. La causa del malore, però, è da reperire nella dieta di Nihat che, rimasto solo a casa, ha mangiato tutto quello che non doveva.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 12 al 19 aprile 2021

Cosa accade nelle prossime puntate? Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività, che pare non andare bene come speravano, e le preoccupazioni per la salute di Nihat. Questi, dopo il malore avuto, pare non voler seguire la dieta che gli è stata data contro il colesterolo alto. Nel frattempo Leyla incontra Ferit, un docente di musica. L’uomo pare farle una bellissima impressione. Emre, però, non lo vuole. Il motivo? Secondo lui Ferit è interessato a sua moglie. Meglio non ‘assumerlo’ per evitare che si creino problemi di coppia.

Nihat, proprio per trasgredire le regole e togliersi da sotto l’occhio vigile di Leyla ed Emre tenta di farsi invitare a cena da Aziz. Questi, però, sapendo tutto sulla sua salute, trova mille scuse per impedirgli di abbuffarsi e di mangiare ciò che non dovrebbe.

Il padre di Sanem scopre che è andata al locale con Can per un incontro di lavoro. L’uomo non sembra molto felice che i due siano di nuovo insieme. Nonostante ciò Can e Sanem passano sempre più tempo insieme. I due paiono più affiatati e complici che mai. Anche quando le cose, in agenzia, sembrano andare nel peggiore dei modi, i due appaiono felici e sereni solo perché insieme.

I genitori di Sanem tenteranno di controllare la ragazza chiamandola in continuazione, ma quest’ultima continuerà a rimanere con Can e a pensare alla sua felicità. Perfino quando le cose, in ufficio, andranno nel peggiore dei modi, e un incontro di lavoro si dimostrerà un completo buco nell’acqua, Can e Sanem troveranno modo di distrarsi insieme in barca. Proprio in quel momento, oltretutto, l’affascinante fotografo proporrà all’amata di veleggiare verso le Galapagos.