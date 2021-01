Cosa succederà giovedì prossimo nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno? Cosa accadrà fra Can e Sanem secondo le anticipazioni inerenti al prossimo 21 gennaio 2021? Pur di rimetterli insieme e far trionfare l’amore, in agenzia qualcuno studierà un ottimo piano per far sì che Can e Sanem possano chiarirsi e appianare le loro divergenze. Peccato però che il piano fallirà miseramente.

Dopo qualche incertezza la puntata di Daydreamer, a quanto pare, andrà in onda come programmato precedentemente. In realtà, però, dopo i pessimi ascolti della scorsa settimana la soap opera era stata cancellata. Sembrava che potesse venir trasmessa nuovamente la domenica pomeriggio, ma, alla fine, non riusciva a trovare alcuna collocazione. Poi? Sorpresa delle sorprese è giunta una conferma per il giovedì sera. Si scontrerà dunque nuovamente con Che Dio ci aiuti 6 ma anche con La Pupa e Il Secchione e Viceversa.

Dove siamo rimasti con le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno?

Dopo il fine settimana rilassante ad Agva, posto in cui Can era scappato dopo essere stato ferito dalle bugie di Sanem, l’amore fra i due piccioncini sembrava veleggiare a gonfie vele. Sanem aveva raggiunto Can e entrambi avevano avuto modo di spiegarsi, parlarsi, chiarirsi e ritrovare una certa intesa. L’arrivo di Polen, mandata da Huma, in realtà aveva minato nuovamente il nuovo equilibro, ma i sentimenti riscoperti erano sembrati più forti di qualsiasi cosa.

Cosa è accaduto successivamente? Polen ha offerto nuovamente a Can di lavorare nei Balcani e quest’ultimo si è dimostrato più che mai intenzionato a partire. Sanem si è dunque decisa a licenziarsi dall’agenzia di pubblicità. Non aveva più senso per lei rimanere nel posto dove aveva lavorato a stretto contatto con l’uomo che amava senza poterlo più vedere.

Uscendo dall’agenzia, però, Sanem è stata investita dal bellissimo Yigit che, dopo averla soccorsa, non l’ha mollata un attimo e ha iniziato un corteggiamento in gradi di far ingelosire il bel fotografo. Yigit ha offerto anche un nuovo lavoro a Sanem facendo infuriare Can.

Nei giorni seguenti Sanem ha dovuto affrontare un forte stress. La giovane copywriter si è dovuta preparare a fondo per una importante presentazione per uno dei clienti dell’agenzia di pubblicità. La serata però è andata nel migliore dei modi. Il discorso di Sanem ha infatti affascinato e conquistato tutti gli invitati.

Al termine dell’importante presentazione, però, la giovane ha anche cercato di sistemare un altro affare, quello relativo alla sua sfera amorosa privata. La giovane sfortunatamente non è riuscita a bloccare Can per parlare con lui per via del malore di Huma. Quest’ultima ha portato via il figlio dalla festa chiedendogli di riaccompagnarla immediatamente a casa.

Anticipazioni puntata 21 gennaio 2021: divisi per sempre?

Cosa accadrà in Daydreamer- Le ali del sogno giovedì 21 gennaio 2021? Tre saranno gli episodi in onda nella prima serata di Canale 5. Cosa ci dicono le anticipazioni? Ebbene non ci sono buone notizie per i fan della coppia composta da Can e Sanem. Come mai?

Cengiz con Ayhan e Deren tenterà il tutto e per tutto per far fare pace a Can e Sanem e farli tornare insieme. Consapevole che i due si amano davvero e che debbano stare insieme, Cengiz organizzerà un piano ben strutturato per permettere all’affascinante fotografo e alla copy di chiarirsi una volta per tutte. Ci riuscirà?

Ebbene la prima parte del piano andrà a buon fine. Saranno Can e Sanem a non collaborare.

Cengiz chiuderà infatti Can e Sanem in una cella frigorifera per permettergli di parlare e chiarirsi una volta per tutti. Chiudendoli dentro la cella Cengiz sarà anche sicuro di costringere la coppia a parlarsi in tutta sincerità. Nessuno dei due, infatti, avrà alcuna via di fuga. Non ci sarà Huma a chiamare Can con altri impegni. Non ci sarà Yigit a distrarre Sanem. Nessun impegno di lavoro, nessuna telefonata di famiglia. Entrambi verranno messi spalle al muro.

Nella cella frigorifera, però, invece di far pace, Can e Sanem litigheranno di nuovo e decideranno di prendere strade separate.

Can Yaman fidanzato con Diletta Leotta?

Nel frattempo a Roma sta accadendo di tutto. Can Yaman è da un paio di giorni nell’occhio del ciclone. I motivi sono molti. In primis a causa di Can a Roma c’è stato un vero e proprio assembramento. Centinaia e centinai di fan, pur di incontrarlo, hanno infranto tutte le norme anti-Covid. Can oltretutto è stato multato per il mancato rispetto delle regole adottate per contrastare la pandemia. I video della folla che lo attendeva, come se non bastasse, hanno fatto il giro del web e sollevato numerose polemiche e tanta indignazione.

Altro? Certo che sì. Durante il soggiorno romano per girare uno spot di un famoso marchio, insieme alla Gerini, si è scatenato pure il gossip.

Secondo alcuni esperti Can si sarebbe fidanzato con Diletta Leotta infrangendo così i cuori di centinaia e centinaia di fan. Qualcuno ha notato, a riprova di ciò, nelle foto pubblicate sui social della Leotta e nelle foto di Can una rosa molto particolare. Per fortuna che alcuni ben informati hanno specificato, invece, che si tratti di un omaggio di uno specifico hotel della Capitale.

Peccato però che il gossip sia stato confermato dalle foto pubblicate su Chi. Il dettaglio della rosa dunque era forse sbagliato, ma c’è del tenero fra Can Yaman e Diletta Leotta.