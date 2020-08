La verità finora taciuta viene fuori e la gelosia cresce. Dopo le prime puntate già andate in onda a giugno, luglio e agosto 2020, dopo la pausa di programmazione per il Ferragosto, Daydreamer – Le ali del sogno, l’amata serie turca campione d’ascolti, è tornata su Canale 5 già dal pomeriggio di lunedì 17. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Quali colpi di scena ci riserverà la trama della fortunata soap opera Mediaset con protagonista Can Yaman?

Daydreamer, anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020

Le nuove puntate di Daydreamer in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020 corrispondono agli episodi doppiati in italiano numero 49, 50, 51, 52 e 53. Ecco le anticipazioni sulla trama e puntata per puntata.

Nell’episodio di inizio settimana, trasmesso su Canale 5 lunedì 24 agosto, Sanem, avendo in mano l’atto costitutivo della società di Emre e Aylin, minaccia Emre di dire tutta la verità a Can.

E’, però, nell’episodio di martedì 25 agosto che il rapporto tra Can e Sanem subisce un forte scossone. Tutta colpa anche di Aylin, che cerca di mettere zizzania tra Can e l’imprenditore Fabri, da poco entrato nell’assetto societario della “Fikri Harika”.

Quindi, mercoledì 26 agosto i risultati delle elezioni per l’associazione di quartiere producono malcontento tra le due fazioni rivali. Chi è stato a non votare? Intanto, Sanem riceve un pacco il cui mittente è però sconosciuto.

Giovedì 27 agosto va dunque in onda l’episodio 52, quello in cui Mevkibe, da nuova presidentessa dell’associazione, si rende conto che il ruolo è impegnativo. Nel frattempo, Leyla e Sanem litigano, perché quest’ultima ha scoperto che la sorella ha in mano l’atto con cui Emre ed Aylin hanno costituito la società.

Infine, almeno per la settimana di riferimento, venerdì 28 agosto spazio a Sanem che ha lasciato il lavoro in agenzia. Can, allora, pur di farla tornare in azienda, decide di trasformarsi in un garzone da negozio per un giorno. E il risultato è decisamente divertente…

Daydreamer, anticipazioni puntate turche 17 e 18

Le nuove anticipazioni appena riportate si riferiscono alle puntate turche di Daydreamer – Le ali del sogno numero 17 e 18, quelle in cui l’arrivo di Fabri cambia gli equilibri economici della FH e di conseguenza anche la storia tra Can e Sanem.

Nelle puntate turche 17 e 18, infatti, viene organizzata la festa per il nuovo ingresso in azienda di Fabri mentre Can, preso dalla gelosia, fa di tutto per evitare che l’imprenditore e Sanem si incontrino.

L’incontro alla festa, però, fa scoppiare in lacrime la bella Aydin, che si consola con la sorella Leyla. Quest’ultima consegna a Can il documento segreto ed il diretto interessato si arrabbia, mettendo una volta per tutte Emre con le spalle al muro e dicendogli “Non voglio più un fratello come te“.

Scossa dagli eventi, allora, Sanem torna ad essere una semplice venditrice e rialza la saracinesca del negozio. Can e Sanem si lasciano, sì, ma Divit è comunque infastidito dalle attenzioni che Fabri le rivolge…