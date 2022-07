Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 9 al 15 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo all’ennesima dimostrazione di quanto le apparenze possano trarre in inganno. Ancora una volta sarà Quinn a trovarsi sotto i riflettori, che da un lato mostrerà la sua solidarietà a Zoe e dall’altro non esiterà a pugnalarla alle spalle. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 9 al 15 luglio 2022

Zoe si fida di Quinn ed è convinta che la ex di Eric le stia dando una mano per potersi rimettere con Carter. Dopo aver supplicato il bell’avvocato di tornare insieme, Zoe si sfoga con sua sorella. Paris però non è dello stesso avviso, e continua a dubitare della lealtà di Quinn. I dubbi della giovane non bastano a mettere in guardia Zoe, che anche parlando con Eric, Brooke e Ridge si dice convinta che la Fuller sia profondamente cambiata.

La Logan non sembra così facilmente disposta a credere in questo cambiamento, e cerca di mettere in guardia il suocero ricordandogli quanto si sia dimostrata inaffidabile Quinn in passato, mentre Zoe prova a convincere lo stesso Eric a riappacificarsi con la ex. Una conversazione udita per caso dal Forrester senior tra Quinn e Shauna accende un nuovo campanello d’allarme in lui, ma quando chiede spiegazioni alle due donne la Fulton è abilissima a proteggere l’amica e raccontare a Eric che stavano parlando di quando insieme tentarono di sabotare il matrimonio di Brooke e Ridge.

Anticipazioni italiane Beautiful, chi è la donna a casa di Carter?

Dopo un primo attimo di passione Quinn e Carter avevano giurato che avrebbero fatto in modo che quel momento rimanesse un fatto isolato. Purtroppo però così non è stato e i due sono finiti di nuovo a letto insieme.

L’arrivo inatteso di Zoe a casa del bell’avvocato rischia di mettere Quinn nei guai: la figlia del dottor Reese infatti intuisce la presenza di un’altra donna, ma non immagina neppure lontanamente che possa trattarsi di Quinn, che lei considera un’amica. La Fuller riesce a non farsi scoprire nascondendosi sotto al letto.

Zoe comunque è convinta che Carter fosse in compagnia di una donna: il fatto di averlo trovato nel suo letto e di aver notato abiti femminili sparsi per terra non lascia adito a dubbi. La ragazza si confida con sua sorella, dicendole di aver notato anche una giacca femminile in pelle.

Cosa sarebbe accaduto se Zoe l’avesse scoperta? Sicuramente la sua presenza a casa di Carter avrebbe segnato definitivamente la possibilità di una riappacificazione con Eric!

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Quinn e Carter si convincono di aver fatto un grosso sbaglio, e si giurano reciprocamente di portare il segreto di quella breve storia tra loro nella tomba.

Ma il destino è sempre in agguato e Zoe rivede quella stessa giacca di pelle riconoscendola. La figlia di Reese è però convinta che quell’indumento appartenga a Shauna e non immagina che sia invece proprio di Quinn!

Scoprirà la verità? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.