Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 5 al 11 febbraio 2022 ci svelano che Liam, dopo essersi reso conto che quella che lui ha visto tra le braccia di Thomas non era Hope ma il manichino con le sue sembianze, vuol confessare alla moglie cosa è successo tra lui e Steffy. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 febbraio 2022

Liam appare sempre più convinto a voler confessare a Hope di aver trascorso la notte con Steffy. Lo Spencer, infuriato dopo aver creduto di vedere Hope baciare Thomas, si è rifugiato a casa della sua ex e i due hanno passato la notte insieme.

Steffy però cerca di fermarlo: se lui confessa alla moglie il tradimento finirà per rovinare anche la sua relazione con Finn.

Thomas intanto si trova in ospedale e Ridge, fuori dalla sala operatoria con Hope, attende che il dottor Finnegan arrivi a dare loro notizie sull’intervento. Nel frattempo, parlando con la giovane Logan, Ridge le dice che è molto grato per aver soccorso suo figlio e per volergli bene, nonostante tutto.

Arrivano anche Liam e Steffy, e quest’ultima tenta ancora una volta di fermare il ragazzo, che vuol dire alla moglie di aver trascorso la notte con lei. Così facendo rovinerà il suo matrimonio, ma anche la relazione tra Steffy e il dottor Finn!

Anticipazioni italiane Beautiful: Eric perdona Quinn

Shauna cerca di fare il possibile per convincere Eric a perdonare Quinn. Quando quest’ultima si reca a casa di Eric lui la fa entrare e i due parlano a lungo. Quinn ammette di aver sbagliato e gli chiede scusa, ma Eric la blocca: è lui a doversi scusare. I due si riconciliano.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Thomas è fuori pericolo

Thomas sarà cambiato dopo l’operazione? Ridge se lo chiede mentre impotente attende di avere notizie. Finalmente il dottor Finn li raggiunge e da loro una bella notizia: Thomas ha superato bene l’intervento.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.