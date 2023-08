Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 5 al 11 agosto 2023 ci svelano che ben presto vedremo Brooke e Taylor impegnate in un confronto molto teso. La Logan è disposta a tutto pur di recuperare il rapporto con Ridge, e Taylor ribadisce che lei e il Forrester hanno bisogno di tempo per gestire i problemi della figlia, senza escludere

che possa rinascere una relazione tra loro. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 agosto 2023

Carter dichiara a Quinn il suo amore, ma lei frena l’entusiasmo del ragazzo, poiché sente che non potrà mai tradire Eric, che si è dimostrato fedele e devoto. In realtà il Forrester senior non può fare a meno di pensare a Donna, e – benché questa relazione finisca per fargli provare un forte senso di rimorso nei confronti di Quinn – Eric non può fare a meno di essere ammaliato da Donna.

Anticipazioni italiane Beautiful, Brooke e Taylor a confronto

Taylor decide di andare a trovare Ridge per stare un po’ di tempo insieme. La dottoressa non si aspetta però di veder giungere anche la Logan e – quando le due donne si trovano faccia a faccia – la tensione arriva alle stelle.

Brooke chiede a Taylor per quanto tempo intenda rimanere sotto il tetto di Ridge, e se sia disposta a lasciare loro un po’ di spazio per riconciliarsi. La dottoressa le risponde che ha bisogno di tempo con l’ex per poter gestire le problematiche di Steffy, lasciando intendere che una eventuale riconciliazione la renderebbe molto felice.

La discussione viene interrotta da Ridge, che chiede alla moglie di lasciarlo solo con Taylor.

Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke allontana Deacon

Deacon cerca di consolare Brooke, ribadendo che – se fosse stata sua moglie – non la avrebbe mai messa da parte. Ma la Logan non intende rinunciare all’idea di tornare con Ridge, e chiede allo Sharpe di non frequentare le proprietà della Forrester. Lui la prende malissimo, ma stavolta neppure Hope prende le sue difese, rendendosi conto che la sua presenza ha già causato molti problemi alla madre e a Ridge.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.