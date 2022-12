Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a un dialogo tra le sorelle Logan, nel quale Donna confessa a Brooke e Katie di amare ancora Eric e di non trovare il coraggio di confessargli i suoi sentimenti. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Donna ama ancora Eric: se il suo comportamento poteva farci sorgere il dubbio che il sentimento della Logan non si fosse mai spento, una conversazione con le sorelle ci da la certezza che l’amore per il suo ex non è mai finito. Tuttavia – proprio in quel dialogo – scopriamo che Donna non ha il coraggio di confessare i suoi sentimenti al Forrester senior. Brooke insiste con la sorella affinché parli con l’uomo e gli confessi ciò che prova ancora per lui.

Ma come può farlo ora che la situazione tra Eric e Quinn sembra essere tornata alla normalità? Carter infatti comunica a Ridge e a suo padre di avere definitivamente chiuso con la Fuller!

Poco dopo Katie ha occasione di parlare con Carter e scopre di avere molti punti in comune con l’avvocato. I due cominciano a comprendersi, anche perché entrambi hanno vissuto tradimenti, amori impossibili e il desiderio di poter essere amati senza riserve.

Anticipazioni italiane Beautiful, Zende e Paris, una notte indimenticabile

Zende e Paris trascorrono insieme una notte che non dimenticheranno facilmente. I due ragazzi cominciano a fare sul serio, e questo sembra dare fastidio a Thomas che si mostra geloso.

Intanto Hope va a pranzo con Finn al ristorante, e a pochi tavoli di distanza vede suo padre mentre bacia la madre di Finn. Deacon aveva promesso di uscire dalla vita della figlia, ma la perfida Sheila è riuscita a renderlo suo complice nel tentativo di “rovinare la vita” alla famiglia Forrester.

Davanti alla scena di Deacon e Sheila che si baciano, Finn e Hope rimangono esterrefatti.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Nel frattempo Steffy è con Liam e la loro figlia, speranzosa che il marito e Hope – parlando insieme – si convincano che lo Sharpe e la Carter devono rimanere fuori dalle loro vite.

Per sapere qualcosa in più sugli esiti di questa pericolosa “alleanza”, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

