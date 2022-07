Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 30 luglio al 5 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla confessione di Liam. Il giovane Spencer ignorerà l’invito del padre a dimenticare quanto accaduto e riterrà più giusto recarsi alla polizia. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 30 luglio al 5 agosto 2022

Wyatt è convinto che suo padre e suo fratello gli nascondano qualcosa e ne parla con Flo. Il comportamento di Bill non convince neppure Broke, ce si interroga su quali possano essere i motivi per cui lo Spencer senior non sembra affatto contento del fatto che Liam e Hope siano tornati insieme. Sebbene l’uomo si rifiuti di svelare il segreto che si porta dentro anche a Wyatt, che non perde occasione per tempestarlo di domande, è convinto che la vicinanza di Hope finirà per spingere Liam a confessare quanto accaduto.

In effetti i suoi timori sono più che fondati, perché Liam decide di costituirsi. Il giorno in cui il giovane si prepara a raggiungere il distretto di polizia però, anche Hope sembra avere dei dubbi: sa bene che lui potrebbe rimanere in prigione per molto tempo. Tuttavia, sebbene distrutta, lo accompagna al distretto.

Liam è convinto delle sue ragioni, ma durante l’interrogatorio emergono delle zone d’ombra che lo inchiodano. Baker continua a interrogarlo, convinto che il ragazzo gli nasconda qualcosa. Mentre lo interroga in centrale arriva Bill, che prima parla con Liam e poi racconta a Baker la verità sulla morte di Vinny. Dopo aver ascoltato quello che lo Spencer senior ha da dirgli, Baker arresta Liam. A Hope non rimane che dare la notizia a sua madre e a Ridge.

Anticipazioni italiane Beautiful, Steffy e Finn aspettano un maschietto

Steffy e Finn scoprono che stanno per diventare genitori di un maschietto, La giovane corre a dare la notizia al fratello e al padre, che accolgono la novità con grande entusiasmo. Il Forrester senior informa poi Brooke, che però non può unirsi alla loro gioia perché preoccupata per la sorte di sua figlia Hope e di Liam.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Zoe non sospetta minimamente che la donna della quale ha “avvertito” la presenza in camera di Carter fosse Quinn e non Shauna. Parlando con quest’ultima la figlia di Reese le chiede infatti come possa essere finita nel letto di Carter.

Il bell’avvocato è ormai tornato con Zoe, e la verità sull’identità della donna che si trovava da lui quella sera potrebbe solo rovinare il rapporto tra Quinn ed Eric. Decisa a non perderlo di nuovo la Fulton decide così di non vedere più Carter. Riusciranno Quinn, Carter e Shauna a tenere nascosta la verità?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

