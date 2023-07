Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 29 luglio al 4 agosto 2023 ci svelano che ben presto vedremo il Forrester senior cedere alla passione con Donna. I due finiscono a letto insieme, ma lui appare freddo e distante, ammettendo di sentirsi in colpa per aver tradito Quinn. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2023

Donna e Eric scherzano a letto insieme, ma il Forrester si sente in colpa per aver tradito Quinn. Donna gli fa notare che il loro matrimonio è finito, anche se non vogliono ammetterlo.

Nel frattempo Brooke si tuffa nei ricordi e viene sorpresa da Deacon con in mano una foto di Ridge. Lo Sharpe le fa notare che – se lei fosse al suo fianco – lui non la lascerebbe sola un attimo. A villa Forrester intanto Ridge e Taylor condividono un momento bellissimo insieme, e l’uomo non può fare a meno di dirsi felice del fatto che la psichiatra sia tornata a far parte della sua vita.

Anticipazioni italiane Beautiful, Brooke allontana Deacon

Ridge e Taylor discutono della loro situazione e del fatto che il Forrester sia tornato a essere conteso tra la dottoressa e Brooke, mentre Deacon cerca di convincere la madre di Hope a dimenticare definitivamente Ridge, affermando che lo stilista potrà solo farla soffrire.

Ma la Logan ha un’idea grandiosa e si dice convinta di riuscire a riconquistare lo stilista, poi prende le chiavi e si reca alla villa, dove fa una bellissima sorpresa a Ridge. Al rientro trova Deacon in compagnia di Hope e Liam e – senza girarci troppo intorno – comunica ai presenti la sua decisione: non può più permettere allo Sharpe di entrare in casa sua.

Brooke si dichiara felice del fatto che l’ex e sua figlia stiano costruendo un bel rapporto, ma ribadisce che i loro incontri devono avvenire altrove, per evitare che Ridge possa rimanerci male. Hope è scioccata!

Le anticipazioni italiane: Quinn preoccupata per Eric

L’app collegata all’anello della salute di Eric mette in allarme Quinn mentre è con Carter. La Fuller è impaurita dalle notifiche che trasmette l’anello di Eric. La sua frequenza cardiaca è aumentata drasticamente e lei ritiene sia il caso di recarsi al Centro Benessere.

Carter cerca di tranquillizzarla, ma è tutto inutile. Nel frattempo Eric comunica a Donna la sua decisione di interrompere i loro incontri. Rimasto solo l’avvocato pensa a Quinn e si convince che intrecciare una relazione con Paris, sia il modo migliore per evitare che la ragazza possa mettere a rischio il matrimonio di Eric. Si reca così dalla Buckingham e la spiazza con un bacio appassionato. Paris è felicissima e gli assicura che riusciranno a far capire a Zende e Grace quanto si amano. Ma la madre della ragazza vuole impedire al legale di rovinare la vita di un’altra sua figlia come ha già fatto con Zoe.

Li si reca in carcere a trovare Sheila e tra le due donne c’è un confronto acceso. La Carter ribadisce che Finn è morto a causa di una drammatica fatalità e che il ragazzo – se non fosse stato per Steffy – l’avrebbe accolta nella sua vita. Poi la Finnegan commette una gravissima imprudenza, parlando di suo figlio come se fosse ancora vivo, un particolare che Sheila non si lascerà certo sfuggire.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.