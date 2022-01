Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 ci svelano che per il figlio di Ridge le sventure non sono finite. Dopo aver perso i sensi infatti Thomas viene portato in ospedale, ma le sue condizioni preoccupano Finn. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022

Thomas dopo aver perso i sensi finisce in ospedale. Ridge e Steffy sono accorsi da lui e parlando con il dottor Finnegan scoprono che la situazione potrebbe essere critica. Finn non può nascondere ai due che potrebbe trattarsi di una lesione cerebrale.

Nel frattempo almeno tra Liam e Hope le cose sembrano chiarirsi. Dopo che lui l’ha accusata di aver baciato Thomas la Logan riesce a spiegargli che quello che lui ha visto la sera prima socchiudendo la porta era soltanto Thomas che baciava il manichino con le sue sembianze. Liam capisce così che Hope non l’ha affatto tradito. La Logan racconta a Liam cosa sia davvero accaduto, ovvero la crisi allucinatoria a cui ha assistito prima che il giovane Forrester cadesse a terra privo di sensi. Nel frattempo Ridge, che si trova con la figlia al capezzale del ragazzo, si chiede come sia potuto accadere tutto questo.

Anticipazioni italiane Beautiful: complicità tra Paris e Zende

Paris e Zende parlano insieme del più e del meno flirtando negli uffici della Forrester. I due parlano di Zoe e della brutta vicenda in cui si è trovata coinvolta. Zende, parlando con la giovane, ricorda anche i momenti in cui lui e Thomas trascorrevano momenti spensierati e prosegue augurandosi che la situazione tra il giovane Forrester e la famiglia possa migliorare.

Non sa ancora che invece la situazione per Thomas sembra precipitare. In ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento e Ridge, Steffy, Liam e Hope attendono con trepidazione notizie sull’esito dell’operazione dal dottor Finnegan.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: momento di riflessione per Quinn

Quinn nel frattempo ha modo di riflettere su quanto ha fatto a Ridge e Brooke. Insieme a Wyatt e Flo ripercorre così tutti i suoi gesti che l’hanno condotta a ritrovarsi fuori da casa, costringendola a vivere con loro. Indubbiamente quello che, con la complicità di Shauna, ha combinato merita l’ira di Eric. Ci saranno spiragli per una riappacificazione?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

