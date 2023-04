Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 29 aprile al 5 maggio 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo Brooke sconvolta dalla decisione di Ridge, che non riuscirà a perdonare la moglie per aver baciato Deacon. Dopo aver scoperto che lo Sharpe ha trascorso l’intera notte con Brooke, Ridge si rifugierà nell’abbraccio di Taylor. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 29 aprile al 5 maggio 2023

“Brooke ha baciato Deacon e lo Sharpe ha trascorso la notte con la Logan!”

Il pensiero che la moglie – nella notte di Capodanno – abbia potuto approfittare della sua assenza per “consolarsi” con Deacon, e abbia poi convinto Douglas a mantenere il segreto su quel “bacio a Babbo Natale” ossessionerà Ridge nelle prossime puntate di Beautiful.

Il Forrester non riuscirà a perdonare la moglie per aver permesso che la verità giungesse a lui attraverso Taylor, anziché poterla udire dalle sue labbra. Invano Brooke cercherà il perdono di Ridge, che apparirà invece determinato a lasciarsi consolare dall’ex.

Anticipazioni italiane Beautiful, Ridge tornerà da Brooke per dirle che è finita

Ridge uscirà da casa infuriato, lasciando Brooke nella più profonda disperazione. La bionda temerà infatti di non vedere più il marito e si confiderà con Hope pregando che il Forrester torni prima possibile.

Le sue preghiere sembreranno esaudirsi quando sulla soglia di casa apparirà Ridge, anche se l’uomo non sarà tornato per riappacificarsi con lei. Al contrario Ridge ribadirà alla moglie la sua delusione per essere stato ingannato e le confesserà di doverle dire una cosa importante.

La bionda cercherà in ogni modo di convincerlo che quanto accaduto possa essere risolto e che il loro amore vincerà su tutto. Brooke si lamenterà anche del fatto che Thomas le abbia impedito di raggiungerlo, ma lo stilista non sarà disposto ad ascoltarla. Dopo averle confermato che – sebbene la ami ancora – non potrà mai perdonarle di aver difeso Deacon – sarà pronto a lasciare di nuovo la casa.

Brooke noterà che il suo adorato marito si sarà tolto la fede dal dito, e capirà che è davvero tutto finito!

Beautiful, spoiler al 5 maggio

Ridge tornerà alla Forrester Creations, dove troverà Steffy e Thomas ansiosi di sapere come sia andata con Brooke. Una volta saputo che il Forrester ha definitivamente chiuso con la Logan, Steffy chiamerà sua madre chiedendole di accorrere a “consolare” l’ex marito. Taylor si precipiterà in ufficio e Ridge sarà felice di vedere una donna – forse l’unica – che non lo tradirà mai.

Se l’ormai imminente riavvicinamento tra Taylor e Ridge farà felici Steffy e Thomas, a gioire sarà anche Sheila. La perfida rossa vedrà infatti nella fine del matrimonio tra Brooke e Ridge la possibilità di potersi riavvicinare al nipote e recuperare i rapporti con il figlio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

