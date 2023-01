Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 ci svelano che per Hope non è un momento facile, divisa tra il desiderio di riavere nella sua vita il padre Deacon e la determinazione di Brooke e Ridge, che cercano di farla desistere dal suo proposito. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023

Hope non sembra affatto disposta a rinunciare a suo padre, anche se l’idea non piace affatto a Brooke. Dopo una discussione con la madre, la giovane minaccia di lasciare lo chalet e andare a vivere altrove se questo è il solo modo per mantenere i rapporti con suo padre. La Logan cerca di essere comprensiva con la figlia, ma deve fare i conti con Ridge che è furibondo. Il Forrester ne parla con sua figlia Steffy, ed entrambi sono molto preoccupati anche per i bambini. Decidono così di intervenire in qualche modo per fare cambiare idea a Hope.

Justin viene incaricato di controllare Deacon, che oltre ad avere un passato da delinquente ha probabilmente anche una relazione con Sheila. Niente però sembra far cambiare idea a Hope, che informa della sua decisione anche Liam quando quest’ultimo rientra da un viaggio d’affari. Ovviamente neppure lui prende bene la notizia e cerca di far capire alla giovane l’assurdità della sua idea.

Anticipazioni italiane Beautiful, Thomas e Paris sempre più vicini

Il piccolo Douglas chiede se Paris e Thomas sono fidanzati, i due rispondono di no però il loro legame sembra rafforzarsi ogni giorno. La convivenza tra la sorella di Zoe e il Forrester prosegue, e Thomas si mostra sempre più interessato a lei.

Finn si reca a pranzo al “Giardino” da solo, perché Steffy è molto impegnata, e casualmente incontra Sheila. Il ragazzo non può fare a meno di tempestare la madre di domande per scoprire chi sia il suo padre biologico. Nonostante la riluttanza di Jack la verità sembra essere ormai vicina. Rientrato a casa Finn parla con Steffy dell’incontro avuto con la madre biologica.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Quinn si confronta con Carter, mentre Brooke è impegnata a tessere le lodi della sorella con Eric. La moglie di Ridge cerca di fare in modo che il suocero scelga Donna come sua compagna di vita.

Per sapere qualcosa in più sull’evolversi della situazione, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: