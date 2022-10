Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 22 al 28 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo all’attuazione dei piani di Sheila, che non esiterà a “ricattare” Jack minacciando di rendere pubblico il loro segreto se lui non le permetterà di tenere in braccio Hayes. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 28 ottobre 2022

Sheila sarà sempre più determinata a voler conoscere suo nipote Hayes – il figlio di Steffy e Finn – e per questo minaccerà Jack di rivelare a tutti che è proprio lui il padre naturale di Finnegan. Il marito di Li sarà così costretto ad accettare la proposta di Sheila e, approfittando di un viaggio di lavoro di Steffy, cercherà di accontentarla nella speranza che dopo Sheila esca per sempre dalla loro vita.

La madre del piccolo dovrà infatti recarsi con Hope a San Francisco per lavoro, ma l’idea di allontanarsi dalla sua famiglia proprio mentre Sheila si aggira nei paraggi la angoscerà. Tuttavia Finn riuscirà a convincere la moglie, promettendole che non permetterà alla sua madre biologica di avvicinarsi al bimbo. Jack raggiungerà il giovane medico e lo pregherà di accontentare Sheila, in modo tale che la donna possa di nuovo scomparire dalle loro vite. Finn insisterà ricordando al padre la promessa fatta a Steffy, e la conversazione tra i due prenderà presto toni accesi, interrompendosi improvvisamente all’arrivo di Sheila.

Nel frattempo l’aereo sul quale si troveranno Steffy e Hope avrà dei problemi e il pilota sarà costretto a ritardare il decollo per il maltempo. Quando tutto sembrerà essersi risolto, e il velivolo sarà pronto a partire, la giovane Forrester avrà una sorta di presentimento e preferirà abbandonare il viaggio per tornare a casa. L’istinto materno di Steffy si rivelerà più che fondato, in quanto appena la giovane Forrester arriverà a casa la scena che le si presenterà davanti sarà sconvolgente. Sheila, che nel frattempo sarà riuscita a convincere Finn aiutata da Jack, sarà lì in mezzo alla stanza con il piccolo Hayes tra le braccia!

Anticipazioni italiane Beautiful, i problemi di Eric non preoccupano Quinn

Eric e Quinn torneranno insieme. La notizia giungerà presto anche a Ridge e Brooke, che verranno informati da Carter del fatto che il Forrester senior ha strappato i documenti del divorzio invitando la Fuller a tornare a casa sua.

Neppure i suoi problemi sessuali, dei quali informerà presto Quinn, sembreranno gettare più ombre sulla coppia, né tantomeno le rimostranze di Ridge e Brooke che non tarderanno a recarsi da lui per metterlo in guardia. Eric – di fronte a Quinn – inviterà il figlio e la nuora ad allontanarsi da casa sua.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Quale sarà la reazione di Ridge e Brooke davanti al gesto di Eric che li manderà via dalla sua casa per poter vivere serenamente con Quinn? E Sheila manterrà davvero la sua promessa di tacere la verità su Jack e allontanarsi definitivamente dalla vita di Steffy e Finn dopo aver conosciuto suo nipote, o la sua presenza ingombrante sarà destinata a rimanere a lungo?

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

