Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 25 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo agli effetti dello strano accordo tra Quinn, Eric e Carter. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 novembre 2022

Quinn confida a Shauna lo strano accordo fatto tra lei, Eric e Carter, mentre il Forrester senior mette in guardia l’avvocato. Anche se ha dato il suo consenso affinché la moglie vada a letto con lui, Quinn resterà sempre la signora Forrester e nessuno dovrà mai sapere del loro accordo, tanto meno Ridge. Proprio quest’ultimo è insospettito dal comportamento della Fuller e – insieme a Brooke – chiede a Justin di indagare. Anche Katie è preoccupata, anche se i suoi timori sono rivolti verso Eric. La Logan teme infatti che l’uomo abbia finito per accontentarsi di una relazione malsana pur di non rimanere solo.

Anticipazioni italiane Beautiful, cosa nasconde Eric?

In un confronto con la sorella, Katie si lascia sfuggire la sensazione che prova: secondo lei nella vita di Eric sta accadendo molto più di quanto lui stesso riferisca. Sicuramente il fatto che il Forrester senior abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione plausibile è un mistero, e Brooke e Ridge sono determinati a fare luce sulla vicenda. Proprio per questo hanno chiesto a Justin di indagare. Katie invece cerca una spiegazione a questo mistero in modo più diretto e decide di parlarne apertamente con Eric, ma lui si mostra piuttosto reticente. Nel frattempo Quinn e Carter si baciano, non senza il consenso di Eric. L’uomo infatti è consapevole di non poter più fare l’amore con la moglie e ha acconsentito che sia Carter a farlo purché la cosa rimanga segreta.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Finn e Steffy sono entusiasti di avere accolto Paris a casa loro. La giovane si occupa dei bambini e con il suo carattere allegro e ottimista contagia tutti. Steffy ignora però che la giovane inizia a nutrire una forte “simpatia” per il dottor Finnegan. Nel frattempo Thomas, Hope e Douglas trascorrono un pomeriggio insieme. Dovrà iniziare a preoccuparsi anche Liam?

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: