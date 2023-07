Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 15 al 21 luglio 2023 ci svelano che la verità sullo scambio di bottiglie architettato da Sheila la notte di Capodanno viene a galla. Ridge è confuso e non riesce a scegliere tra le due donne della sua vita. Per vedere chiaro nel suo cuore il Forrester si rifugia a casa di Eric. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 15 al 21 luglio 2023

Taylor è disgustata dalla reazione di Sheila, che non ha esitato a puntare il dito contro Steffy accusandola di quanto accaduto. Ma non fa i conti con altri ricordi della giovane Forrester, che non tarda a veder affiorare nella sua mente il modo in cui la perfida rossa ha “manomesso” la bottiglia di spumante di Brooke a Capodanno, provocandole un’ubriacatura dopo anni di sobrietà.

Anticipazioni italiane Beautiful, Brooke spera nel ritorno di Ridge

Liam riceve la visita di Wyatt e Bill, con i quali ripercorre tutti gli ultimi avvenimenti. Suo padre è critico nei confronti di Ridge, ritenendolo responsabile di aver abbandonato la moglie in un momento in cui lei aveva un disperato bisogno di lui. Ma Brooke non ha perso la speranza che il Forrester possa tornare sui suoi passi.

La speranza della Logan si rafforza quando scopre che è stata Sheila a sostituire le bottiglie. Brooke chiede a Ridge di tornare a casa, ma lui ha ancora dei dubbi e non riesce a scegliere tra le due donne della sua vita. Bill intanto consiglia a Hope di parlare con sua madre, per farle abbandonare l’idea di un futuro al fianco di Ridge. Secondo lui il Forrester non è l’uomo giusto per Brooke. Ma le rivelazioni di Bill non finiscono qui, è lo Spencer mette al corrente Hope e Liam del fatto che è stata Sheila a sparare a Finn.

Beautiful, anticipazioni italiane: Ridge si trasferisce da Eric

Anche Eric rivela a Quinn come sono andate davvero le cose la notte in cui Finn è morto, mentre Ridge mette al corrente Taylor della sua decisione di trasferirsi a casa del padre per un po’.

Il Forrester ha bisogno di tempo per riflettere su quanto accaduto e vedere chiaro nel suo cuore. Ora che sa che è stata Sheila a far bere l’alcool a Brooke e che la rossa è responsabile dell’incidente che sarebbe potuto costare molto caro a sua figlia, deve riflettere. Sheila è in prigione, ma Ridge non capisce i motivi che possono aver spinto suo figlio Thomas a tacergli ciò che la Carter aveva fatto a Brooke. Il Forrester junior si giustifica dicendo di aver tenuto nascosto quanto accaduto perché voleva che i suoi genitori tornassero insieme.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.