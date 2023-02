Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 11 al 17 febbraio 2023 ci svelano che assisteremo ai tentativi fatti da Ridge, Brooke, Liam e Steffy per tenere lontano Deacon e Sheila dalla famiglia Forrester. Alla fine però ci sarà un colpo di scena. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 febbraio 2023

Steffy deve fare i conti con la delusione di Finn, dopo che il ragazzo ha scoperto che Jack è il suo padre naturale. La figlia di Ridge insiste con il marito affinché lui non permetta a Sheila di entrare nella loro vita e più tardi – parlando con Liam – cerca di convincerlo a impedire anche a Hope di vedere Deacon.

Lo Sharpe e la Carter rappresentano un pericolo per la famiglia Forrester, Steffy ne è convinta così come ne è convinto Ridge che insiste perché Brooke faccia pressioni sulla figlia. Ma Hope è adulta e neppure sua madre può impedirle di mantenere rapporti con il padre naturale, anche se la Logan confida nella saggezza della figlia.

In occasione della festa del Ringraziamento Ridge e Brooke organizzano – come ogni anno – una reunion di famiglia alla quale non vengono invitati Sheila e Deacon. I due, chiusi in una stanza d’albergo, vuotano il minibar e fantasticano su come sarebbe bello essere accolti dalla famiglia Forrester.

Intanto Hope, Liam e Steffy discutono a lungo sullo Sharpe. La figlia di Brooke è profondamente ferita, perché ha capito di non poter avere l’appoggio di nessuno. Suo marito, la madre e il patrigno sono tutti contrari alla sua decisione di far entrare Deacon nella sua vita. Ridge decide addirittura di cacciarlo dalla sua proprietà, ma quando arriva allo chalet ha un brutta sorpresa: viene fermato da Brooke! La richiesta di Hope di far entrare il padre nella sua vita pone così Ridge e Brooke su due fronti contrapposti.

Anticipazioni italiane Beautiful, la dichiarazione d’amore di Thomas a Paris

Per Paris il giovane Forrester è solo un amico, ma per lui lei è molto di più. Durante la convivenza infatti Thomas ha potuto conoscere a fondo la sua coinquilina e ha scoperto di provare sentimenti profondi per lei. Approfittando di una “cena tra amici” il Forrester junior confessa così ciò che prova a Paris, che però non contraccambia i suoi sentimenti e declina gentilmente la proposta di Thomas.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Carter si trova a vestire i panni di confidente, e dopo aver parlato con Zende che gli ha rivelato di essere molto innamorato di Paris, si trova ad ascoltare Paris, che gli confida di aver respinto Thomas che le ha dichiarato di amarla e che il Forrester ha così deciso di lasciare l’appartamento che condividono.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

