Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 1° al 7 luglio 2023 ci svelano che per la giovane Forrester arriva il momento di prendere coscienza della realtà. Steffy ricorda tutto e piange la scomparsa del suo amato John. La fine dell’amnesia di Steffy coincide con l’inizio dell’incubo di Sheila, che presto finirà in carcere. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 1 al 7 luglio 2023

Steffy inizia a ricordare ciò che è avvenuto in quella notte terribile in cui il suo amato John Finnegan ha perso la vita. Stravolta dal dolore la figlia di Ridge si trova così a fare i conti con la scomparsa dell’amato, e con la sua nuova vita da vedova che la costringe a prendersi cura da sola dei suoi figli.

La giovane Forrester – con il supporto di tutta la sua famiglia – cerca di ritrovare la pace interiore e combattere quella sofferenza enorme che sente dentro di sé.

Intanto Sheila cerca un modo per riavvicinarsi alla nuora, mentre la stilista sembra ignorare ogni suo tentativo. Quando la Carter si presenta a casa di Steffy con l’intenzione di vedere il piccolo Hayes firma la sua condanna. Se a spingere la perfida rossa a casa della nuora è stato il desiderio di vedere il nipote, il suo arrivo finisce per sconvolgere Steffy.

Anticipazioni italiane Beautiful, Steffy ricorda tutto

La vista della suocera fa scattare una molla nella mente di Steffy, che improvvisamente ricorda tutto ciò che è avvenuto in quella tragica notte. L’amnesia di Steffy lascia il posto a immagini agghiaccianti, in cui il misterioso assalitore che ha sparato contro lei e Finn assume le sembianze della Carter.

Determinata a volersi prendere una piccola rivincita personale, Steffy accusa apertamente la suocera di essere lei la responsabile del suo ferimento e della morte di John Finnegan.

Beautiful, anticipazioni italiane: Sheila accusa Steffy

La giovane Forrester ha recuperato completamente la memoria ed è pronta ad accusare la suocera per la morte del marito Finn e per il suo ferimento, ma prima di chiamare la polizia vuole tendere una trappola a Sheila e vederla capitolare quando le dirà che ricorda tutto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

