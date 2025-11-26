La serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 1° al 5 dicembre.

Anticipazioni settimanali Another Love: il segreto di Kenan

Leyla vede il video nel quale Dogan confessa tutto a Kenan e decide di indagare su quest’ultimo. Proprio grazie a quel video, che è stato consegnato al giornalista da un corriere, Kenan ha potuto scoprire della sua strana malattia.

Vedendo scorrere le immagini, anche il procuratore della Repubblica apprende quella verità sconvolgente: il giornalista soffre di un disturbo dissociativo dell’identità, e questo lo porta ad agire talvolta in modo violento, quando a prendere il sopravvento è la personalità del suo alter ego, Dogan Kaya.

Trame Another Love: Leyla arresta Dogan

Mentre Leyla è impegnata nelle sue indagini, Dogan riesce a raggiungere e salvare Idris, che era stato rapito dagli uomini di Sadik. In preda a una furia incontrollabile, affronta Sadik all’interno di un magazzino, ed è pronto a ucciderlo.

Solo l’intervento di Leyla riesce a scongiurare il peggio. La donna, dopo aver sorpreso Dogan, lo arresta.

Another Love, cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Parallelamente un’altra storyline impegna Leyla. Nuray e Nurgul chiedono dei soldi a Ozgur per saldare un loro debito. Quest’ultimo chiama la sorella di Tahir, che a sua volta avvisa il fratello.

Tahir e Nuray sono in auto quando tra di loro scoppia un litigio. I due, distratti dalla situazione, rimangono coinvolti in un incidente d’auto.

Leyla interroga Kenan, ma il giornalista non è in grado di rispondere alle sue domande perché non ricorda assolutamente nulla. Intanto Muserref è sempre più determinato e insiste per scoprire la verità.