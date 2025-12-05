La serie tv turca Another Love disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dallo scorso 6 ottobre, si prepara a regalarci gli ultimi episodi. Con le puntate disponibili da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre infatti, il serial turco il cui titolo originale è Bambaşka Biri giungerà al gran finale di sempre. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate finali dall’8 al 12 dicembre.

Anticipazioni finale Another Love: Tahir caccia Nuray

Tahir ha ormai scoperto la finta gravidanza di Nuray e – sentendosi tradito e ingannato – decide di allontanarla da casa sua invitandola a non farsi più vedere. Per la donna inizia così un periodo particolarmente difficile.

Trame Another Love: Murat rapita, Muserref scopre che Kemal è suo figlio

Sadik tende una trappola a Kenan e – dopo aver chiesto aiuto ai suoi uomini – rapisce Murat. Dogan rimane vittima di un brutto incidente. Il ragazzo riesce comunque a uscire dall’auto e scappa via, senza neppure attendere l’arrivo dell’ambulanza. Si reca a casa dei suoi genitori, dove trova anche Muserref ad accoglierlo. Quest’ultima ha appena scoperto – grazie alle parole di Turan e Nevin – che Kemal è quel figlio che tanti anni prima le era stato rapito.

Another Love, cos’altro accade nel finale della dizi turca di Mediaset Infinity?

Turan si dichiara colpevole davanti al Procuratore generale. L’uomo viene così arrestato sotto gli occhi di Leyla, che mentre si trova lì riceve una telefonata di Dogan. Quest’ultima non accetta l’invito a costituirsi, e ribadisce di essere padrone del suo destino. Mentre tutti i telegiornali danno la notizia dell’arresto di Tura, Dogan trova rifugio a casa di Muserref, che si offre di trovargli un contrabbandiere che lo aiuti a espatriare.

Ma per portare a termine il suo piano e guadagnare così la salvezza, l’uomo deve prima riuscire a eludere Leyla, che è sempre più determinata ad acciuffarlo e assicurarlo alla giustizia.