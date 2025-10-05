Lunedì 6 ottobre arriverà sulla piattaforma gratuita la nuova serie tv turca Another Love. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte sarà reso disponibile un nuovo episodio di questa nuova dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 6 al 10 ottobre.

Anticipazioni settimanali Another Love: l’incontro tra Kenan e Leyla

Nelle primissime scene di questa nuova avvincente dizi turca vediamo il Procuratore Leyla tornare a Istanbul e recarsi in un ristorante, dove incontra Kenan, un famoso giornalista. Fin dal primo momento appare chiaro che tra i due vi sia una forte attrazione, anche se – subito dopo aver bevuto e ballato insieme – si ripromettono di rimanere due estranei.

Il giorno successivo Leyla riceve l’incarico che riguarda il caso di Hamdi Atilbay, un uomo d’affari trovato morto nella foresta. Ed ecco che il destino rimette lei e Kenan sulla stessa strada. Il giornalista si rivela essere un testimone chiave dell’omicidio di Hamdi Atilbay, e Leyla lo convoca.

Trame Another Love: Kenan e Leyla cenano insieme

Kenan sembra ignorare quel proponimento che aveva condiviso con Leyla la sera del loro primo incontro, e invita la procuratrice a cena. Lei rifiuta, ma poco dopo il giornalista trova un escamotage per poter comunque trascorrere con lei la serata.

Durante la cena i due parlano, e Kenan scopre che Leyla è alla ricerca di un appartamento in affitto dove potersi trasferire. L’uomo chiede così a Pelin di aiutarlo a trovare una casa per lei.

Another Love, spoiler al 10 ottobre: l’assassino contatta Kenan

Il giornalista mai si sarebbe aspettato di ricevere una e-mail dall’assassino di Hamdi, e rimane molto sorpreso quando, nella sua casella di posta elettronica, trova un messaggio diretto a lui. Il mittente è Dogan, che afferma di essere l’uomo che ha ucciso Atilbay, gli chiede di leggere un documento pubblicamente in televisione.

Il mittente della mail prosegue dicendo che – qualora ciò non venga fatto – ben presto vi sarà un altro delitto.

Cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Leyla incontra per strada il fratello Tahir, un giovane dal passato tutt’altro che irreprensibile. Tra i due i rapporti sono molto tesi, e il ragazzo è appena uscito dal carcere.

Nel frattempo Kenan si accorge che le minacce di Dogan sono reali: il giornalista infatti, riceve un’altra mail. Stavolta il messaggio racchiude l’immagine di Irfan legato e incappucciato. Il mittente afferma di essere pronto a ucciderlo se Kenan non leggerà quel messaggio in sua vece. Il giornalista però, decide di non sottostare alle minacce, e fa un discorso pubblico con il quale condanna i gesti di Dogan.

Kenan si schiera contro l’assassino, e le conseguenze potrebbero essere davvero tragiche. Pronti a scoprire con noi l’epilogo di questa avvincente vicenda? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Another Love.