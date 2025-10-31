La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 3 al 7 novembre.

Anticipazioni settimanali Another Love: Dogan pedina Ekrem

Dogan prosegue con il suo pedinamento a Ekrem, ignaro del fatto che quest’ultimo stia progettando per lui una trappola. Intende catturarlo con l’aiuto di Necati.

Il suo piano però fallisce, e Dogan riesce a sfuggire agli uomini di Necati che avrebbero dovuto catturarlo.

Trame Another Love: Kenan si dimette, Nukhet furioso

Nel frattempo Kenan approfitta di una diretta televisiva per comunicare a tutti le proprie dimissioni. Il suo gesto fa infuriare Nukhet, che senza perdere tempo informa Murat di quanto accaduto.

Quest’ultimo è preoccupato e prova a chiamare l’amico per scoprire cosa sia accaduto, ma Kenan non gli risponde.

Another Love, spoiler al 7 novembre

Turan e Leyla discutono della relazione tra la donna e Kenan. Turan ammette espressamente di non approvarla e prova a mettere in guardia Leyla sulle possibili conseguenze a cui potrebbe andare incontro qualora decidesse di continuare a frequentare Kenan.

Intanto Dogan affronta Turan, e lo accusa di averlo voluto lasciare nell’ombra per anni. Prosegue poi dicendogli che – ora che è tornato – intende fare di tutto per non essere mai più messo da parte.

Cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Nel finale Another Love della settimana dal 3 al 7 novembre, Leyla scopre che gli agenti hanno rinvenuto, all’interno della sala operatoria, una lista con i nomi delle ragazze scomparse dal 1990. Nell’elenco compare anche Zeynep Aktas, la donna che con molta probabilità aveva scritto un articolo di giornale visto in passato da Leyla, e che si firmava con le iniziali Z.A.

A quel punto la donna è più che mai determinata ad approfondire le indagini. Le sue intenzioni si riveleranno esatte? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news su questa dizi turca che sta affascinando il pubblico italiano.