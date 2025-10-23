La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 27 al 31 ottobre.

Anticipazioni settimanali Another Love: Kenan fa una dichiarazione d’amore a Leyla

Dogan e Leyla accompagnano Ekrem in ospedale. La giovane procuratrice è sconvolta da quanto ha appena visto, ed è determinata a scoprire la verità.

Suo padre vorrebbe confessare quel segreto che tiene nascosto da troppo tempo, ma la moglie Sahinde glielo impedisce.

Yasemin accetta l’invito a incontrarsi da parte di Murat, ma la serata non va come previsto. Il ragazzo – deluso dalla piega che sta prendendo quell’incontro – decide di concludere la serata prima del previsto.

Subito dopo Leyla incontra Kenan Öztürk, e lui le dichiara di essere innamorato di lei. Tra i due giovani scatta il primo bacio.

Trame Another Love: Kenan a cena a casa di Leyla

Kenan si reca a cena a casa della neo fidanzata e viene accolto calorosamente dai genitori di Leyla. La famiglia lo ringrazia per aver salvato Ekrem. Quest’ultimo – nel corso della serata – riceve una telefonata di Necati. Il suo interlocutore lo ricatta, dicendogli che i due uomini catturati da sua figlia potrebbero parlare.

Nevin decide di raccontare la verità a Kenan, sperando così di convincerlo a farsi curare. Al termine del suo discorso però Kenan la sorprende rivelandole di essere in realtà Doğan Kaya!

Cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Idris cerca di contattare Dogan ma a rispondere all’altro capo del filo è Kenan. Quest’ultimo appare ancora scioccato dopo la sua conversazione con Leyla.

Necati si reca a casa di Ekrem Gediz, e lo informa che sua figlia sta proseguendo le indagini che li riguardano. Il padre di Leyla a quel punto gli dice di essere deciso a uccidere il “Giocattolaio”.

Riuscirà a portare a termine il suo progetto? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Another Love.