La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 17 al 21 novembre.

Anticipazioni settimanali Another Love: Kenan riceve una pennetta USB

Un corriere si presenta a casa di Kenan e gli consegna un pacco al cui interno c’è una pennetta USB che contiene un video. Guardando il video registrato da Dogan, Kenan scopre della sua malattia.

Poco dopo Leyla si presenta a casa di Turan chiedendo notizie di Kenan. Turan e Leyla si confrontano in merito alla storia d’amore tra la ragazza e Kenan, e l’uomo la invita a dimenticarlo perché convinto che lui abbia scelto la carriera al posto dei sentimenti.

Trame Another Love: Nuray è incinta

Contemporaneamente Nuray rivela a Tahir di aspettare un figlio. Lui è incredulo, e accompagna la moglie in ospedale a fare le analisi per esserne sicuro. Non appena i due ricevono il risultato positivo del test, si precipitano a casa di Sahinde per darle la notizia.

La coppia è entusiasta all’idea di diventare presto genitori.

Another Love, cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Muserraf va a trovare Leyla e le chiede di indagare sulla scomparsa del figlio Yusuf: l’uomo vuole sapere a ogni costo la verità, anche se questa dovesse essere dolorosa. Il ragazzo potrebbe essere morto nell’incendio del 1995.

Nel finale Another Love della settimana dal 17 al 21 novembre, Leyla decide di affrontare faccia a faccia Kenan, per capire i motivi della sua scomparsa. Lui le mente, dicendole di aver scelto di allontanarsi quando ha capito che la loro relazione si era fatta troppo seria. Leyla, nel sentire che l’uomo che ama ha avvertito il bisogno di allontanarsi per non impegnarsi troppo, se ne va con il cuore spezzato.

Ma noi sappiamo che la verità è un’altra, e non possiamo fare a meno di chiederci come reagirà la giovane se e quando scoprirà come stanno veramente le cose. Siete anche voi curiosi di scoprire qualcosa di più? L’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news su questa dizi turca che sta affascinando il pubblico italiano.