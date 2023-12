Si avvicina la sera più attesa dell’anno e Amadeus terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 con ‘L’anno che verrà’, un concerto in prima serata in diretta da Crotone. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e i cantanti che si esibiranno nella grande festa che ci introdurrà al 2024.

L’Anno che verrà (2024): i cantanti che si esibiranno

Per il nono anno di fila, su Rai 1 sarà Amadeus a condurre in prima serata il tradizionale appuntamento per salutare il 2023 ed entrare nel 2024. “L’anno che verrà” ha scelto Piazza Pitagora di Crotone per la diretta che sarà all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria. Ospiti saranno tantissimi artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo o sono stati protagonisti delle passate edizioni. Tra i nomi confermati vi sono quelli di Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, Romina Power e Yari Carrisi, Rose Villain, I cugini di Campagna, Antonella Rettore.

Durante le esibizioni dei cantanti saranno presenti alcuni spot con Roberta Morise, calabrese doc, che guiderà i telespettatori nella visita e nella scoperta delle località più suggestive della Regione, tra le più verdi e più blu d’Italia. Nel corso della serata, Amadeus ci guiderà nel 2024 con canzoni suonate dal vivo dalla big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi e ballate da un corpo di ballo.

Dove vedere lo show in TV

La diretta inizierà dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage, con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata.

Il programma è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, la Scena è di Marco Calzavara mentre La regia è di Stefano Mignucci.