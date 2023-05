Il ‘Mon amour’ di Annalisa si chiama Francesco Muglia. La cantante, reduce dal successo della sua nuova hit, convolerà presto a nozze. Alcuni organi di informazione hanno scovato le pubblicazioni nell’albo pretorio che sono state affisse nel comune di Savona. Non sembra si tratti di un caso di omonimia visto che la data di nascita è la stessa, quindi ben presto Annalisa Scarrone metterà l’anello al dito. Ma conosciamo insieme chi è il Francesco Muglia, l’uomo che ha conquistato il suo cuore.

Annalisa sposa Francesco Muglia, chi è il futuro marito

Annalisa Scarrone nasce a Savona il 5 agosto del 1985. Nel 2010 entra a far parte della scuola di Amici dove arriva in finale classificandosi seconda (quell’anno a vincere fu Virginio). Di lei non si sa molto della sua vita privata. La cantante infatti non ha mai postato nulla al di là del suo percorso professionale e musicale. Ora arriva la notizia delle nozze con Francesco Muglia, imprenditore di 42 anni nato a Padova il 23 luglio del 1980. L’uomo è vicepresidente global marketing di Costa Crociere. Sul suo profilo Linkedin è possibile trovare qualche informazione sulla sua formazione: ha frequentato l’Università di Padova, poi la Stockholm University e ha conseguito un master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80. È anche diplomato al conservatorio Pollini di Padova in Organo e Composizione. Una passione per la musica che condivide con Nali.

Gli ex di Annalisa

In passato Annalisa ha avuto alcune lunghe relazioni come quella con il produttore teatrale Niccolò Petitto e con il musicista Davide Simonetta da cui si è separata nel 2017. In questi giorni era stata accostata a Gué Pequeno: il rapper infatti oltre a seguirla sui social, le lascia molti like. Ma tra i due è probabile che sia nata solo una futura collaborazione musicale.

Francesco Muglia instagram

Annalisa sposerà nei prossimi mesi Francesco Muglia, che segue su instagram anche se lui non posta dal 2020. Sul suo profilo (@fra_muglia) però non c’è ancora una foto di lei che bacia lui, per citare la sua ultima hit Mon Amour.