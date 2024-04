Quello andato in scena mercoledì sera all’Unipol Arena durante la tappa a Bologna del tour di Annalisa è il duetto che non ti aspetti. Annalisa e Gianni Morandi, insieme sul palco a cantare “Banane Lamponi” e “Sinceramente”, per la quale aveva ricevuto i complimenti proprio dall’artista di Monghidoro.

Annalisa e Gianni Morandi: il duetto – Video

Il tour di Annalista sta registrando sold out in tutte le tappe. Un anno fantastico per l’artista che dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2024, ha dimostrato ancora una volta di essere lei la “Regina” della musica italiana.

Finora, quasi a ogni tappa della tournée, la cantante ha scelto di avere un ospite speciale: Emma ha cantanti con Annalista durante la tappa di Firenze, Diodato in quella che ha avuto luogo a Torino, Nada si è palesata all’improvviso sul palcoscenico al Forum di Assago a Milano e Gigi D’Alessio nella tappa che la cantante ha realizzato a Napoli.

Annalisa tornerà dal vivo domani (venerdì 19 aprile) al Gran Teatro di Padova. Il tour di Annalisa proseguirà poi il 21 aprile a Roma, al Palazzo dello Sport, e il 24 aprile alla Kione Arena di Padova. Infine il 29 aprile, Annalisa è attesa al Forum di Assago (Milano).

Un anno di grandi successi per Annalisa

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, quello in corso è un anno fantastico per Annalisa. Il brano “Sinceramente”, brano presentato in gara a Sanremo 2024, è stato pubblicato come singolo estratto dalla riedizione dell’ottavo album della cantante, “E poi siamo finiti nel vortice”, contenente anche altri brani di successo come “Bellissima” e “Mon amour”. Il brano sanremese, è la canzone con il maggior numero di streaming raccolti in 24 ore in Italia su Spotify, ma, ha debuttato anche al 95esimo posto nella Billboard Global 200, permettendo alla cantante italiana di diventare la prima donna italiana a entrare nelle prime 100 posizioni della classifica. “Sinceramente” è inoltre il brano di una solista più veloce a raggiungere il doppio disco di platino con sole 6 settimane.

Le date del tour estivo Outdoor

Dopo i live di Tutti nel Vortice Palasport e il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio, gli appuntamenti live dell’artista continuano anche in estate con Tutti nel Vortice Outdoor, una serie di concerti in festival prestigiosi. Le prevendite sono disponibili dal 7 febbraio alle ore 11.00. Ecco di seguito le date:

16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL

Video – Annalisa e Gianni Morandi