Anna Tatangelo torna alla musica con il nuovo singolo “Mantra“. Dopo gli impegni televisivi come conduttrice e giurata, la “ragazza di periferia” torna alla sua più grande passione con un brano che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico e personale della sua vita.

Mantra di Anna Tatangelo: nel nuovo singolo “la rinascita e la riscoperta che dal dolore nascono cose belle”

Si chiama “Mantra“, il nuovo singolo di Anna Tatangelo. La cantante di Sora è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita artistica e personale, fresca della collaborazione con l’etichetta discografica Artist First, e lo fa con un brano che ha presentato così sui social network: «questo è stato un lungo periodo di rinascita e riscoperta, la prova tangibile che dal dolore possano nascere anche cose belle. Finalmente sono pronta per raccontarvele».

Sono stati anni difficili per la cantante di Sora: dalla fine della relazione con Gigi D’Alessio alla morte dell’amata mamma. “Mantra” segna l’inizio di una “nuova vita” per la cantante che racconta la sua vita in un brano autentico, sincero e che arriva dritto al cuore. Un cambiamento importante nella carriera della cantante che, dopo otto partecipazioni al Festival di Sanremo, ha in serbo grandi novità anche per i suoi fan. Proprio Anna ha descritto così il nuovo singolo Mantra:

«Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi».

Il nuovo singolo è un invito alla riflessione, a capire chi siamo davvero partendo dalla scoperta di noi stessi per essere consapevoli che dalla ceneri si può sempre rinascere. Proprio come fa la fenice.

Anna Tatangelo, testo e video del nuovo singolo Mantra

Non so più cos’è silenzio

sento la tua voce come mantra

siamo stati un fallimento

parlo e non mi sento

brucio questa casa

tra meditazione e Yoga posso fare a pezzi

tutte le tue cose se

Non so più cos’è silenzio

sento la tua voce come mantra

le tre di notte, una tua paranoia ti lascio nel letto e vado di là

puoi fare finta sia lei la tua donna

perché ci scommetto che ti fotterà

io che mi mangio per pranzo lo smalto

non perdo lo smalto malefica

guarda che faccia che ha la tua donna

che se ne va

Andiamo a fari spenti in autostrada

ho solo voglia di distruggere

un bacio lascia la tua bocca amara

rinasco sempre dalla cenere

adesso lascia indietro quello che non serve

qui si sta bene anche senza te

un bacio lascia la tua bocca amara

vuoi distruggere quella parte di me

Non esiste nero e bianco

sto fissando il grigio della strada

non chiamarmi non c’è campo e non ho più tempo per te

non so cosa sento

mangio per cena sempre sigarette

giurando sempre questa è l’ultima

non sai mai quando una donna si mente

e poi se ne va

Andiamo a fari spenti in autostrada

ho solo voglia di distruggere

un bacio lascia la tua bocca amara

rinasco sempre dalla cenere

adesso lascia indietro quello che non serve

qui si sta bene anche senza te

un bacio lascia la tua bocca amara

vuoi distruggere quella parte di me

vuoi distruggere quella parte di me

vuoi distruggere quella parte di me