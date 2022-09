Ha ricoperto per tre anni il ruolo di insegnante di canto ad Amici. Anna Pettinelli non è stata confermata per la prossima edizione del talent anche se stando ad alcune indiscrezioni la speaker radiofonica sarebbe pronta a condurre un nuovo programma targato Fascino. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul programma.

Intervista ad Anna Pettinelli

Noi di SuperGuida TV abbiamo intercettato Anna Pettinelli al Festival del Cinema di Venezia durante la cerimonia di premiazione dello Starlight International Cinema. Anna Pettinelli ci ha spiegato innanzitutto qual è il suo rapporto con il cinema: “Ho un buon rapporto. Mi piace, lo seguo e ci vado. Se non riesco ad andare mi guardo i film in televisione anche se sono dell’idea che i film vadano visti in sala”.

Anna è curiosa di vedere soprattutto i film italiani: “Per il momento ho visto solo il film Siccità ma anche gli altri mi sembrano interessanti. Spero che i film italiani possano trovare la strada del successo anche fuori i confini”.

Anna Pettinelli non sarà presente quest’anno nella scuola di Amici. Nessun dissapore con Maria De Filippi ma commentando questa lunga esperienza durata tre anni Anna ha dichiarato: “E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Anna Pettinelli ha poi commentato l’indiscrezione che la vorrebbe conduttrice di un nuovo programma targato Fascino. A quanto pare la conduttrice di Amici avrebbe pensato a lei per un nuovo programma. La Pettinelli non si è molto sbilanciata ma ha fatto intendere di aver in serbo un progetto: “Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie”. Cosa avrà avuto in mente Maria De Filippi per lei? A quanto pare, lo scopriremo presto.