Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici e compare in studio durante la puntata di È sempre Mezzogiorno andata in onda il 14 settembre 2023. Scopriamo insieme cosa è successo e come è nato il legame tra la conduttrice e la cuoca.

La sorpresa inaspettata di Anna Moroni che fa commuovere Antonella Clerici

Anna Moroni è una cuoca ed un personaggio televisivo. Dal 2002 e fino al 2018, ha preso parte a ‘La prova del cuoco’ condotto da Antonella Clerici. Durante il programma, la cuoca presentava una rubrica di alcuni minuti nella quale dava lezioni di cucina alla conduttrice. Nel 2018 quando Elisa Isoardi prese il posto della Clerici alla conduzione de La Prova del Cuoco, anche la Moroni abbandonò il programma.

Oggi a sorpresa la Moroni ha fatto visita alla Clerici durante È sempre Mezzogiorno. La conduttrice, molto contenta di questa apparizione, è andata incontro ad ‘Annina’ e l’ha abbracciata. Commossa, ha espresso la sua gioia nel vederla non senza versare qualche lacrima: “Sono così contenta che sei venuta, non me lo aspettavo. La mia Annina, ho sentito la tua voce e ho detto cavolo come la prima volta. Adesso vieni ad aiutarmi“.

Il bel legame tra la cuoca e la conduttrice tv

Le due sono molto legate dato che la cuoca era un punto di riferimento della trasmissione ‘La prova del cuoco’. La Moroni ha anche scritto dei libri di ricette, alcuni dei quali hanno visto la collaborazione a quattro mani anche della Clerici. Nel 2021 fu ospite per una settimana di ‘È sempre mezzogiorno’ e poi tornò su Rai1 a Unomattina ospite di Massimiliano Ossini. Nel 2018 dichiarò che quando la Clerici fu sostituita dalla Isoardi, il produttore non la cercò. La richiamò però quando gli ascolti non andavano benissimo e lei si rifiutò di tornare.